Grrrl Gang akan Gelar Tur ke Enam Negara

GRRRL Gang, trio asal Yogyakarta, tidak perlu menunggu waktu lama setelah perilisan album debut mereka, Spunky! untuk menjalani tur internasional. Diberi tajuk Supermusic x Grrrl Gang Asia - Australia Tour 2023, total 6 negara di benua Asia dan Australia akan disambangi band yang digawangi Angeeta Sentana (vokal, gitar), Akbar Rumandung (bass, vokal), dan Edo Alventa (gitar, vokal) tersebut.

Sebanyak 12 titik tur menjadi destinasi bagi Grrrl Gang di rangkaian yang berjalan mulai 20 Oktober 2023 hingga 18 November 2023 itu.

Setelah pertama merilis karya pada 2017, terobosan demi terobosan dari Grrrl Gang selalu dinantikan oleh para pendengar. Diluncurkannya Spunky! sebagai album penuh perdana mereka menjadi buah kerja keras ketiganya yang tidak sabar mereka perdengarkan kepada para penonton pada tur mendatang.

“Senang sekali mendengar kalau ternyata banyak orang yang suka dan relate dengan albumnya, bener-bener worth it dengan semua effort yang Grrrl Gang keluarkan untuk proses album ini. Untuk ekspektasi, kita ga pernah set ekspektasi terkait respon siapapun dari apa yang kita keluarkan dan semua orang berhak komentar tentang apapun. Jadi kami menjalani tur ini dengan fun!,” ungkap Grrrl Gang.

Bintang sampul dari majalah musik asal Inggris yakni NME ini juga siap menyambut berbagai tantangan dengan mengunjungi negara-negara yang pertama kali mereka datangi.

“Dibandingkan dengan tur EP “Not Sad, Not Fulfilled” tahun 2018 lalu, tentu skalanya berbeda. Waktu itu, kami masih jadi mahasiswa aktif sedangkan sekarang ada tanggung jawab masing-masing sebagai pekerja kantoran di Jakarta. Tentunya ini jadi tantangan tersendiri buat kita secara personal atau sebagai band, we do love challenges,” imbuh mereka.

Beragam persiapan baik administratif, teknis, fisik, hingga psikis dilakukan Grrrl Gang yang akan menghadapi berbagai perbedaan zona waktu, iklim, dan cuaca di mancanegara.

Mereka menyebutkan latihan kardio, rileksasi cukup, air putih, hingga obat antimabuk darat masuk ke dalam checklist sebelum mereka berangkat mengarungi tur yang cukup ekstensif ini.

Membawa serta personel lengkap ditambah dengan additional drummer Muhammad Faiz Abdurrahman dan seorang seksi dokumentasi, mereka juga tidak sabar untuk menjelajahi sajian kuliner serta melakukan thrift hunting di negara tujuan.

Supermusic x Grrrl Gang Asia - Australia Tour 2023 ini dilaksanakan dengan dukungan penuh dari Supermusic.

“Kami dan Grrrl Gang sama-sama ingin memberikan inspirasi bagi musisi nasional untuk berani explore diri keluar dan memperkenalkan bahwa industri musik Indonesia juga bisa diterima di luar,” jelas perwakilan dari Supermusic.

Kolaborasi keduanya diharapkan mampu membuka mata para penggiat musik Indonesia untuk percaya diri dalam memperkenalkan karya mereka ke audiens mancanegara. Terciptanya ekosistem sehat dan positif antara musisi dan komunitas eksternal juga diharapkan mampu terpelihara dengan adanya kolaborasi ini. (RO/Z-1)