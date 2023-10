Rekomendasi 4 K-Drama Fantasi yang Menyentuh Hati

MUSIM panas sebentar lagi diprediksi akan berakhir. Saat hari mulai semakin dingin, Anda mungkin ingin tinggal di dalam rumah lebih banyak untuk bersantai dan menghindari cuaca dingin dan jalanan yang mulai becek.

Tidak ada waktu yang lebih baik untuk mulai menonton beberapa K-drama untuk menghangatkan hati Anda selama musim gugur. Beberapa drama berikut ini akan mengubah musim ini menjadi musim yang paling menggetarkan hati, tidak hanya menambahkan romansa tetapi juga fantasi.

Berikut empat drama untuk dinikmati selama musim hujan yang dingin.

Guardian: The Lonely and Great God

Untuk memulai daftar ini kami memiliki Guardian: The Lonely and Great God (Goblin), salah satu K-drama paling populer dalam satu dekade ini. Drama ini menampilkan pemeran papan atas seperti Gong Yoo, Kim Go Eun, Yoo In Na, dan Lee Dong Wook sebagai karakter utama, produksi yang hebat, dan bahkan soundtrack orisinal yang diisi dengan beberapa lagu yang menjadi hits besar, menjadikannya sukses besar.

menjadi salah satu drama fantasi paling khas. Cerita dimulai di Korea kuno, di mana jenderal Kim Shin dikhianati dan dituduh melakukan pengkhianatan, dijatuhi hukuman mati bersama keluarga dan pengikutnya.

Karena kebenciannya yang besar, ia diubah menjadi Goblin oleh para dewa dan dikutuk untuk hidup sampai ia menemukan pengantin wanita yang akan membebaskannya. Meskipun memiliki banyak momen yang berkesan seperti pertempuran perang yang epik, pertengkaran lucu antara goblin dan malaikat maut, dan dua garis waktu dalam cerita.

Adegan yang paling diingat adalah adegan di mana Ji Eun Tak (Kim Go Eun) dan Kim Shin (Gong Yoo) melakukan perjalanan jauh ke Kanada dan dia memutuskan untuk mencintainya sejak saat itu. Apa yang bisa menggambarkan musim gugur dengan lebih baik daripada daun maple yang berguguran dari pohonnya sementara Eun Tak menyatakan cintanya kepada Goblin yang sudah lama dia nantikan?

Jika Anda mendambakan acara K-drama fantasi yang hampir klasik, inilah isyarat bagi Anda untuk mulai menontonnya secara berlebihan.

My Roommate is A Gumiho

K-Drama My Roommate is A Gumiho Menjadi seorang mahasiswa bisa jadi sangat sibuk dan sulit. Segalanya bisa menjadi sebuah perjuangan, tapi semua itu tidak ada artinya ketika Anda tiba-tiba menemukan diri Anda berada di rumah seorang pria tampan namun aneh yang mengaku sebagai gumiho—rubah mitos dengan sembilan ekor.

Masalahnya kini, manik yang akan mengubahnya menjadi manusia kini ada di dalam tubuhmu. Hal inilah yang sebenarnya terjadi pada Lee Dam (Hyeri). Shin Woo Yeo (Jang Ki-yong) telah hidup sebagai gumiho selama hampir seribu tahun.

Kini dia kehabisan waktu. Memiliki seorang wanita muda yang memiliki manik berharganya adalah hal terakhir yang dia inginkan.

Doom at Your Service

Jika musim semi adalah musim di mana segala sesuatu bermekaran, maka musim gugur adalah musim di mana segala sesuatu mulai musnah.

Namun, hal ini tidak selalu berarti sesuatu yang buruk, dan itulah yang diajarkan oleh K-Drama Doom at Your Service kepada kita.

Tak Dong Kyung (Park Bo Young) adalah seorang wanita muda dan bersemangat, setidaknya sampai dia menerima kabar bahwa hidupnya hanya tinggal tiga bulan lagi. Ketika seluruh dunianya runtuh di bawah kakinya, dia berharap seluruh dunia berakhir, tanpa mempertimbangkan bahwa ada seseorang yang bersedia mewujudkan keinginannya.

Myul Mang (Seo In Guk), seorang dewa yang membawa kematian dan menyelesaikan segala sesuatu di dunia, benar-benar mengetuk pintunya, menawarkan cara untuk menyelamatkan hidupnya dengan imbalan menghancurkan dunia.

Dalam K-drama fantasi ini, Anda akan melihat hubungan aneh antara makhluk abadi yang hanya menginginkan kehancuran dan seorang wanita yang sakit parah yang berjuang untuk tetap hidup. Saat keduanya datang dan pergi, berusaha mencapai apa yang mereka inginkan, mereka akhirnya memahami cara baru dalam memandang kehidupan dan jatuh cinta.

Jika plot menarik dari drama ini tidak meyakinkan Anda untuk mulai menonton, maka chemistry magnetis antara Park Bo Young dan Seo In Guk pasti akan membuat Anda ketagihan sejak awal. Keduanya menampilkan penampilan akting brilian yang akan membuat Anda tertawa dan menangis di setiap episodenya.

Angle’s Last Mission: Love

Fantasi tidak hanya tentang setan dan makhluk mitos, tetapi Anda juga bisa menemukan makhluk surgawi. Drama Angle’s Last Mission: Love menceritakan kisah malaikat ceria bernama Dan (Kim Myung Soo), yang bersiap untuk melampaui batas setelah hampir menyelesaikan waktunya di bumi, dan Lee Yeon Seo (Shin Hye Sun), seorang gadis kaya yang penyendiri yang telah kehilangan segalanya kecuali kecintaannya pada balet.

Pada hari saat Dan seharusnya meninggalkan dunia, dia bertemu Yeon Seo, yang berada di ambang kematian, dan memutuskan untuk menyelamatkannya. Sejak saat itu, nasib mereka saling terkait selamanya.

Sekarang agar Dan tidak menghilang selamanya, harus membantu Yeon Seo belajar bagaimana mencintai dan memercayai seseorang lagi. Apa yang salah jika Anda mencampurkan wanita kasar dan tidak percaya dengan malaikat kekanak-kanakan yang hanya punya waktu 100 hari sebelum dia berubah menjadi debu? Ya, lebih dari yang Anda atau mereka bayangkan.

Meskipun Dan berharap menemukan kekasih untuknya, hal terakhir yang dia harapkan adalah dirinya sendiri yang jatuh cinta saat dia mengetahui ikatan tersembunyi yang dia miliki dengan Yeon Seo dan alasan mengapa dia menjadi bidadari.

K-drama emosional ini akan membuat hati Anda bergetar karena kegembiraan, dan meneteskan air mata lebih dari sekali di saat bersamaan ketika menyaksikan bagaimana kedua karakter utama menemukan cinta sejati. Apalagi dikelilingi oleh dunia balet profesional yang indah sekaligus kejam. (Z-10)