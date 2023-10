Mixologist Dunia Dre Masso Berbagi Ilmu Dengan Bartender Lokal

PERUSAHAAN wine, Pernod Ricard Indonesia kembali mendatangkan mixologist kelas dunia Dre Masso untuk berbagi ilmu dalam meracik minuman kepada para bartender lokal.

Dalam acara bertajuk "Altos Tequila Masterclass" yang digelar di Jakarta dan Bali 5-9 Oktobe, mixologist yang berasal dari London, Inggris itu tak hanya berbagai resep racikan cocktails berbahan dasar Altos Tequila, namun juga berbagai ilmu terkait sustainable cocktails.

"Kami sengaja mendatangkan kembali Dre Masso untuk berbagi ilmu dengan para bartender lokal di Jakarta dan Bali agar para bartender kita memiliki kemampuan meracik minuman setara dengan para bartender dunia," kata Hendrik Simon, Group Brand Manager Pernod Ricard Indonesia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (15/10).

Baca juga : Minuman Asal Skotlandia Hendrick's Gin Miliki Sensasi Kesegaran Flora yang Kuat

Hendrik menambahkan, dalam kegiatan Altos Tequila Masterclass tersebut tercatat ada 80 bartender lokal yang mendapatkan ilmu langsung dari Dre Masso yang bersama Jesus Hernandez dan Henry Besant tercatat sebagai penemu racikan minuman Altos Tequila pada 2019.

"Untuk kegiatan di Jakarta kemarin kita gelar di Cork and Screw Senayan pada 5 Oktober. Sementara di Bali acara dilangsungkan pada 7 dan 9 Oktober di Potatohead," ujar Hendrik.

Baca juga : Hiburan BUDX Sajikan Paduan Musik, Seni Instalasi, dan Gaya Hidup

Dia mengungkapkan, dalam kegiatan masterclass ini sejalan dengan Manifesto Altos untuk menghasilkan tequila berkualitas tertinggi sambil menjaga planet dan penduduknya.

"Bagi kami, keberlanjutan bukan hanya tentang mengurangi limbah kami atau mengulanggunakan sampah kami. Ini adalah gaya hidup yang memerlukan perubahan yang bermakna dalam kehidupan sehari-hari kami. Ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang komitmen untuk peduli dan terus meningkatkan diri," ujarnya.

"Kami percaya dengan terus-menerus memperbaiki desain kemasan kami untuk mengurangi dampak lingkungan. Botol ikonik Altos telah direkayasa ulang untuk mengurangi berat kaca botol sebesar 20 persen yang mengakibatkan pengurangan emisi CO2 sebesar 20 persen," sambungnya.

Pada kunjungannya ke Indonesia kali ini, Dre Masso berbagi 4 jenis racikan cocktails berbahan dasar Altos Tequila yang langsung sold out hanya dalam waktu satu jam.

Dre Masso sendiri merupakan bartender andal dan mixologist kelas dunia yang memiliki segudang prestasi, seperti tiga kali dinobatkan sebagai Bartender of the Year UK, dan telah bekerja di bar terkenal di dunia, seperti the Atlantic bar & Grill, Lab Bar and Jamie Oliver's Fifteen. Ia pun pernah merilis buku tentang cocktail, Margarita Rocks, dan Classic Cocktails at Home. (Z-5)