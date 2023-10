Marchella FP Rilis Novel Grafis Terbaru Berjudul Tabi

Seorang seniman multidisplin, Marchella FP, yang memulai publikasi karyanya dengan judul Generasi 90an hingga mencapai kesuksesan melalui flash fiction Nanti Kita Cerita Hari Ini, kembali menelurkan karya terbaru.

Kali ini, novel teranyarnya diberi judul Tabi. Marchella mengaku harus ke luar dari zona nyaman karena karya terbarunya ini merupakan sebuah cerita panjang untuk pertama kalinya dalam format novel grafis.

Marchella menyatakan terdapat latar belakang dalam pembuatan novel terbarunya kali ini, bahwa ia tidak ingin melakukan hal serupa seperti novel terdahulunya Nanti Kita Cerita Hari Ini yang hanya dipenuhi dengan kalimat-kalimat diksi, kemudian ia berkeinginan ingin membuat karya barunya lewat motivasi dari drama korea dengan judul Yumi’s Cells dan pada akhirnya tercipta karya novel baru dengan judul Tabi.

Tabi bukan hanya sebuah judul dari novel terbarunya, tetapi juga merupakan seorang influencer virtual yang dipersiapkan oleh PT HBS (Hidup Bermakna Selamanya) yang berkolaborasi dengan PT KIS yang merupakan perusahaan yang mengelola karya Marchella dan SAC Indonesia.

Merchella FP mengatakan, dalam bahasa Jepang, Tabi merupakan perjalanan. Novel ini menceritakan tentang seorang perempuan yang sedang menyusun kembali rasa senang dan luka secara acak pada memorinya, membuat ia memutuskan untuk menulis perjalanan cinta yang hampir tidak pernah dibicarakannya. Semua disimpan dalam potongan-potongab pelajaran yang membawanya ke wahana tak terduga, ini perjalanan penulisan kisah cinta yang terlalu banyak gagalnya, lebih tepatnya tidak ada yang berhasil satu pun.

Novel grafis Tabi diangkat dari premis Katanya Manusia Jatuh Cinta Tiga Kali Sepanjang Hidupnya yang ditulis dalam perjalanan Marchella di jepang serta diilustrasikan oleh Lalita Prima.

Karakter influencer virtual, yakni Tabi pertama diperkenalkan pada Agustus 2023 lewat akun Tiktok yang bernama @tabi.tabinda.

“Saya dan karakter Tabi berjalan beriringan dalam menyusun buku ini. di mana kami mengelsplorasi tantangan dan hambatan, lalu kami menyelesaikan secara bersama-sama. Kami juga saling berbagi peran, di mana masing-masing karakter memiliki pemikiran yang berbeda,” ujar Marchella.

Buku ini mengajak para pembaca untuk proses ke luar dari realita baru dan menemukan jati diri. Virtual influencer juga mengajak audiens untuk terus tumbuh bersama menjadi representasi perempuan Indonesia yang ingin berbagi hal positif kepada banyak orang.

Novel grafis TABI edisi box set eksklusif (edisi terbatas) akan dirilis pada 15 Oktober mendatang dengan sistem pre-order dan bagi kamu yang ingin memesan atau ingin lebih tau lebih lanjut terkait informasi ini dapat mengunjungi melalui akun tiktok dengan nama ‘tabi.tabinda’ bahkan bisa melalui link https://linktr.ee/tabitabinda. (Z-11)