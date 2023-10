Trailer Kedua Wonka, Timothee Chalamet Bertemu Oompa Loompa Hugh Grant

PERTEMUAN Willy Wonka yang diperankan Timothee Chalamet dengan Oompa Loompa (Hugh Grant) menjadi pembuka trailer kedua film Wonka. "Jadi kamu adalah orang kecil yang lucu yang selalu mengikutiku?" ujar Wonka.

"Saya akan memberi tahu Anda bahwa saya adalah ukuran yang sangat pantas untuk seorang Oompa Loompa." Video tersebut menunjukkan trik dan keterampilan ajaib Willy, termasuk penemuan yang lucu dan luar biasa.

"Setiap hal baik di dunia ini dimulai dengan sebuah impian. Jadi, peganglah impianmu," kata seorang karakter ketika Willy mencoba menghadapi para pengkritik dan orang-orang yang mencoba menjatuhkannya. Keajaiban, tawa, emosi, musik, lagu, dan tarian dapat diharapkan dari film ini ketika karakter Chalamet mencoba mengubah dunia.

Trailer berakhir dengan karakter Lofty yang diperankan oleh Hugh Grant berkata, "Katakan padaku apa itu, atau aku akan menusukmu dengan tongkat koktail dengan sangat ganas."

Karakter Willy Wonka telah diwujudkan di layar lebar lebih dari sekali. Pertama dalam film tahun 1971, "Willy Wonka & the Chocolate Factory" yang diperankan Gene Wilder. Tahun 2005 "Charlie and the Chocolate Factory" yang diperankan Johnny Depp.

Sekarang, Chalamet akan memerankan karakter terkenal tersebut dalam film prekuel berjudul "Wonka", yang bertujuan menampilkan asal-usul sang pembuat cokelat revolusioner. Trailer baru untuk film ini telah dirilis, memberikan penggemar pandangan lain ke dalam dunia ajaib pabrik cokelat.

Film "Wonka" siap untuk rilis di bioskop pada 15 Desember 2023. Selain Chalamet dan Grant, film ini dibintangi Calah Lane, Olivia Colman, Rowan Atkinson, Jim Carter, Keegan-Michael Key, Matt Lucas, dan Sally Hawkins.

Pada 2021, Chalamet diumumkan mengambil peran Wonka, Paul King menyutradarai film tersebut, dan Simon Rich menulis jalan ceritanya. Fotografi utama dimulai pada September 2021 di Inggris. Lokasi pengambilan gambar termasuk Warner Bros Studios, Lyme Regis, St Albans, dan Rivoli Ballroom.

Tim kreatif di balik layar King termasuk direktur fotografi Chung-Hoon Chung (Last Night in Soho, Ah-ga-ssi); perancang produksi yang dinominasikan Oscar, Nathan Crowley (Tenet, Dunkirk); editor Mark Everson (film Paddington); perancang kostum pemenang Oscar, Lindy Hemming (film Paddington, Topsy-Turvy); dan komposer Joby Talbot (film Sing), dengan Neil Hannon dari band The Divine Comedy yang akan menulis lagu asli untuk film tersebut.

Film ini digambarkan sebagai campuran yang memabukkan antara sihir dan musik, kekacauan dan emosi yang disampaikan dengan hati dan humor yang luar biasa. Film ini akan memperkenalkan penonton pada Willy Wonka muda yang penuh ide dan bertekad untuk membuat perubahan di dunia satu gigitan lezat sekaligus, sambil membuktikan bahwa hal-hal terbaik dalam hidup dimulai dengan impian. (Z-3)