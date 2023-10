Niall Horan akan Konser di Jakarta, Tahun Depan

PROMOTOR Sound Rhythm secara resmi telah mengumumkan rencana konser Niall Horan dalam tur yang bertajuk The Show Live on Tour 2024 in Jakarta, Indonesia di Beach City International Stadium, Ancol, 11 Mei 2024.

Konser kali ini merupakan rangkaian tur terbesar sang mantan anggota One Direction itu sekaligus tur utama pertamanya sejak tur konser Flicker World Tour 2018.

Pada konser nanti, penyanyi asal Mullingar, Irlandia itu akan membawakan semua lagu dari ketiga album solonya, termasuk materi album terbarunya The Show.

Baca juga: Kali Uchis Bakal Rilis Album Baru Berbahasa Spanyol

"Hal favorit saya di dunia adalah menjalani tur. Membawakan lagu-lagu saya untuk para penggemar dan berbagi momentum luar biasa bersama adalah alasan mengapa saya menulis musik sejak awal. Ini akan menjadi tur terbaik saya dan saya tidak sabar untuk bertemu dengan kalian semua para lovers saya pada 2024," ungkap Horan lewat keterangan tertulis, Kamis (12/10).

Solois kelahiran 13 September 1993 itu mengatakan tidak ada hal yang lebih baik daripada melihat penonton bernyanyi bersama-sama dengan semua emosi yang ada di wajah mereka.

"Saya senang mengetahui bahwa mereka mengaitkan lagu dengan sesuatu yang bermakna dalam hidup mereka. Bagi saya, itu adalah hal terhebat yang bisa saya dapatkan dari menulis lagu," terang dia.

Baca juga: Shye Rilis EP Keempat 9LIVES

Tiket pre-sale akan mulai tersedia pada 16 Oktober 2023 mulai pukul 14.00 WIB hingga 23.59 WIB, sedangkan penjualan tiket untuk umum tersedia pada 18 Oktober 2023 mulai pukul 14.00 WIB.

Para penggemar Niall Horan dapat membeli tiket konser The Show Live on Tour 2024 in Jakarta, Indonesia dengan harga Rp2.000.000 (Festival 1), Rp1.800.000 (Festival 2), Rp1.600.000 (CAT 1), Rp1.400.000 (CAT 2), dan Rp1.200.000 (CAT 3).

Horan baru saja merilis single berjudul The Show, Meltdown, dan Heaven, yang diambil dari album terbarunya, The Show.

Dirilis pada 9 Juni 2023, album tersebut merupakan studio album ketiga yang menggambarkan sebuah meditasi secara mendalam Niall Horan tentang segala hal, dari kesehatan mental hingga kompleksitas dan ketidakpastian cinta yang tak terbatas.

Konser tur dunia Niall Horan akan dimulai pada 20 Februari 2024 di Belfast, Inggris di SSE Arena. Rangkaian tur di Inggris dan Irlandia mencakup Dublin, Birmingham, Cardiff, Manchester, dan pertunjukan di OVO Arena Wembley, London.

Hingga kini, Horan telah menjual lebih dari 80 juta rekaman dan beberapa kali melakukan tur keliling dunia sebagai bagian dari kelompok vokal One Direction yang ikonik.

Album solo perdana Horan bertajuk Flicker masuk ke tanggal lagu Billboard 200 di No. 1 pada Oktober 2017 dengan single Slow Hands, yang meraih tiga kali penghargaan RIAA Platinum, sedangkan lagu This Town meraih dua kali penghargaan RIAA Platinum.

Album Flicker mencapai peringkat 10 besar di total 20 negara. Dengan total streaming global yang melampaui delapan miliar, album tersebut telah meraih Platinum di lima negara termasuk Amerika Serikat dan meraih Gold di tujuh negara lainnya.

Sedangkan album Heartbreak Weather menyusul dirilis pada 2020 dan menduduki puncak tangga lagu Album Resmi Inggris dan meraih Penjualan Album Teratas Billboard. (Ant/Z-1)