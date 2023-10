Lagu You & Me Jennie Blackpink Versi Jazz Dirilis

VERSI jazz dari lagu You & Me milik Jennie Blackpink telah dirilis Rabu (11/10) bersama dengan cuplikan pertunjukan livenya. Jennie, yang dikenal atas kemampuan musikal uniknya dan gaya bernyanyi-rapnya, menunjukkan hal luar biasa melalui perilisan You & Me versi jazz ini.

Dalam cuplikan pertunjukan langsung untuk versi jazz dari You & Me, Anda bisa melihat Jennie tampil cantik mengenakan gaun putih. Setting untuk versi jazz dari You & Me tampak serupa dengan set asli lagu tersebut di mana cuplikan pertunjukan direkam.

Vokal yang menenangkan oleh Jennie dan musik jazz menciptakan suasana yang santai, yang bisa dinikmati saat didengar. Dirilis pada Jumat (6/10), You & Me hadir dalam dua versi yaitu Original dan Coachella mix. Versi asli dari You & Me juga memiliki video tarian pertunjukan. Seni sampul untuk You & Me dibuat dalam kolaborasi dengan pencipta serial Sailor Moon, Naoko Takeuchi.

Sebelumnya, penampilan solo kedua Jennie, You & Me, pertama kali dipentaskan pada konser Born Pink World Tour Backpink di Seoul pada Oktober 2022. Penampilan kedua You & Me diadakan pada penampilan Backpink di Coachella dengan versi remix.

Kini kedua versi lagu tersebut telah dirilis. You & Me membuat Jennie masuk ke dalam daftar 20 besar di Spotify's Global Song Chart ketika debutnya di No. 18. LaguYou & Me juga debut di tangga lagu iTunes di seluruh dunia dan sekarang dinamai sebagai lagu No.1 yang bertahan terlama oleh solois K-pop perempuan.

Dalam waktu satu minggu telah menunjukkan dominasinya di tangga lagu musik internasional dan kini telah melampaui 350.000 penjualan digital di China. Jennie tetap berupaya untuk menjaga ketenaran dan kesuksesan di industri musik China, meskipun China adalah salah satu pasar tersulit untuk artis K-pop.

Menurut data yang diungkapkan oleh platform streaming musik China QQ, yang merupakan kemitraan antara Tencent dan Spotify, single solo kedua Jennie, You & Me, menduduki posisi teratas di tangga lagu mingguan untuk penjualan musik terlaris saat ini. (Z-10)