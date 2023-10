Paul McCartney Sebut John Lenon Masih Punya Peran Penting dalam Hidupnya

SIR Paul McCartney mengatakan bahwa John Lennon masih memiliki peran yang besar dalam hidupnya, khususnya dalam hal penulisan lagu. Dia bahkan masih memiliki kebiasaan untuk membuang lirik yang terasa terlalu sentimental karena sahabatnya tidak terlalu menyukai itu.

Dia juga mengakui bahwa menciptakan lagu saat ini jauh lebih sulit dibandingkan saat dia berkolaborasi dengan Lennon saat mereka masih di The Beatles.

“Sering kali saya merujuk. Apa pendapat John tentang ini? Dia mengira itu terlalu jelek, jadi aku akan mengubahnya,” ungkap pria yang kini berusia 81 tahun tersebut dilansir dari Mirror.

Menurutnya bahwa menulis dengan John jauh lebih mudah (daripada sekarang) karena ada dua pikiran yang bekerja.

“Interaksi itu sungguh ajaib. Anda tidak memiliki banyak elemen yang berlawanan (saat ini). Saya harus melakukannya sendiri,” tegas Sir Paul.

Dia menambahkan bahwa John memiliki pengalaman yang sulit dalam hidupnya seperti ayahnya meninggalkan rumah, pamannya meninggal dan ibunya terbunuh. Hal ini membuat sosok John menjadi sangat sarkastik.

"Itu adalah salah satu hal yang menarik tentang dia. Saya ingat dia berkata kepada saya, Paul, saya khawatir tentang bagaimana orang akan mengingat saya ketika saya mati. Itu mengejutkan saya dan saya berkata, Tunggu dulu. Orang-orang akan berpikir kamu hebat,” tuturnya.

Perlu diketahui, John dibunuh pada 1980 saat dia baru berusia 40 tahun. Kolaborasi antara Lennon dan Sir Paul merupakan kerja sama penciptaan lagu yang paling sukses dan berhasil hingga saat ini. Lennon dengan sarkasme dan Sir Paul dengan optimismenya melengkapi satu sama lain dengan sangat baik.

Setelah bubarnya The Beatles pada 1970, dia juga sukses dengan karier solonya. Salah satu hitsnya yang hingga kini masih sangat terkenal adalah Imagine, lagu yang kemudian menjadi salah satu himne perdamaian dunia. (Z-10)