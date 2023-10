Raih Lima Juta Lebih Pembaca, Novel Boss With Love Diadaptasi Jadi Film

Novel karya Gulla Wakhidah, berjudul Boss With Love, bakal diadaptasi jadi film. Novel ini sebelumnya sudah sukses meraih lebih dari lima juta pembaca di wattpad, dan berhasil menarik perhatian pembaca karena ceritanya yang romantis dan menyentuh hati.

Boss With Love sendiri sebenarnya menceritakan tentang kisah cinta antara seorang CEO dingin dan seorang karyawan baru yang polos. Ana, seorang gadis polos dan pekerja keras, mendapat pekerjaan di perusahaan milik Aditya, seorang CEO kejam berhati dingin. Aditya pernah ditolak oleh Ana di masa lalu, dan sejak itu Aditya bertekad untuk membalas dendam.

Aditya pun mulai menyiksa Ana di tempat kerja. Ia memberikan tugas-tugas yang berat dan sulit, serta selalu memarahi Ana. Ana pun harus bertahan dalam neraka yang diciptakan Aditya. Namun, seiring berjalannya waktu, Aditya mulai menyadari bahwa ia masih mencintai Ana. Ia pun mulai berubah menjadi pria yang lebih baik.

Produser Imperial Pictures, Hartawan Triguna mengungkapkan, tertarik untuk mengangkat novel Boss With Love kedalam format film, karena novel ini memiliki pembaca yang cukup besar.” Cerita ini kita ambil dari wattpad. Salah satu alasan kita mengambil karena Boss Eith Love memiliki pembaca cukup besar. Di saat film horor yang beredar film Boss With Love bisa jadi alternatif yang menarik. Kisah cinta lama bersemi kembali terjadi di film ini,” ujarnya.

Sementara itu, Steffi Zamora, mengaku tertarik untuk menjadi bagian dalam film ini, karena ceritanya.” Ceritanya menarik ala ala drakor dan aku pribadi suka nonton film yang ringan bisa sambil makan. Insya Allah film ini enak buat ditonton. Selain itu, tidak ada adegan terlalu berat di film ini,” jelasnya.

Zikri Daulay mengungkapkan, meski baru pertama kali beradu acting dengan Steffi, dirinya tidak menemukan kesulitan.” Baru pertama kali ketemu, seru, dia langsung gacor sih. Aku yakin hasilnya bagus. Semuanya saling membantu dan menjadi hasil terbaik. Semoga penonton nanti terhibur,” jelasnya.

Penulis novel, Gulla, mengatakan bahwa dia sangat senang novelnya akan dijadikan film. Dia berharap bahwa film ini dapat diterima oleh para penggemar novelnya. " Saya senang banget Boss With Love akan dijadikan film. Saya harap film ini dapat diterima oleh para penggemar novel saya dan dapat menginspirasi banyak orang," katanya.

"Sebagai penulisnya, aku penasaran banget sama ceritanya nanti di format film. Karena, atara novel dan filmkan ruangnya berbeda. Semiga rasa penasaran saya, juga dirasakan juga oleh pembaca novel Boss With Love," tutup Gulla. Film Boss With Love akan tayang secara legal di layanan video streming Max Stream mulai 20 Oktober 2023. (B-4)