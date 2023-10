Seby Rilis Single Kedua Berjudul 00.00

SETELAH rehat hampir 2 tahun semenjak perilisan single perdananya, Berubah, Seby akhirnya merilis single kedua berjudul 00.00, 29 September 2023 lalu.

Single itu berawal dari demo yang ia tulis sendiri sejak 2022 lalu.

Di Single 00.00, Seby bekerja sama untuk pertama kalinya bersama SEEK Music sebagai Produser dan kedua kalinya bersama Mochammad Kamga sebagai Vocal Director.

Proses pembuatan single ini bisa dibilang cukup panjang, mulai dari workshop pertama bersama produser hingga proses pengambilan dan editing gambar untuk music video kurang lebih memakan waktu empat hingga lima bulan karena menyesuaikan juga dengan kesibukkan Seby saat ini yang masih aktif sebagai mahasiswa hukum di salah satu universitas di Jakarta.

Melalui single 00.00, Seby kembali membawa topik yang sama seperti debut singlenya Berubah, yaitu mengenai waktu.

Single 00.00 mengkisahkan sepasang insan yang mendapati kesulitan dalam menjalin kedekatan hubungan mereka di karenakan adanya perbedaan zona waktu siang dan malam.

“Globalisasi adalah pengaruh besar dalam trend maupun romance style kebanyakkan remaja di generasi Z seumuran aku, dimana muncul istilah love language, red flag, ghosting, dan lain - lain,” ungkap Seby.

Sebymenambahkan, “Aku harap para pendengar yang bisa relate dengan lagu ini jadi tahu bahwa despite the challenges, seperti zona waktu yang beda, trying for love pasti selalu worth it.”

Dalam proses pemembentukkan karakter, Seby menggabungkan beberapa referensi yang ia pelajari seperti karakter range vokal mezzo R&B yang effortless dari NewJeans dan H.E.R. hingga solo gitar dari lagu funk ciptaan John Mayer yang sudah menjadi panutan Seby sejak semasa bangku SMP.

Ditambah beberapa referensi dari musisi-musisi Acid Jazz seperti Jamiroquai dan The Brand New Heavies yang menjadi pengaruh dalam single 00.00 ini.

Pada proses rekaman yang diproduseri SEEK Music, Seby merasa sangat didukung dengan ide-ide menariknya seperti halnya dalam penulisan lirik.

“Sebelum recording pas lagi aku nulis lagu ini ada satu kalimat lirik yang menurut aku cukup nyeleneh yaitu Love is Alkaline, tapi menurutku enak aja pas di dengerin bareng musiknya,” ungkap Seby. “Tapi ternyata pas lagi wokrshop bareng kakak- kakak SEEK Music, justru di part lirik itu di kasih riff & run di bagian Alkaline-nya. Jadi lirik yang tadinya aku pikir agak nyelenh dan bakal di ganti itu justru di support dan di perjelas, which is kinda funny!”

Selain merilis single melalui streaming platform, Seby juga menghadirkan music video yang digarap bersama Titik Sembilan sebagai Production House.

Titik Sembilan mampu menghadirkan imajinasi Seby yang ingin menggambarkan hal yang simple agar tetap menarik hingga akhir video.

“Konsep ini direalisasikan melalui frame, color palette, angle-shot yang bervariasi,” ujar Seby yang merasa puas dengan hasil music video single terbarunya.

Seby berpendapat, “Menurutku ini salah satu karyaku yang fresh dari berbagai aktivitas ku di kampus dan juga setelah aku terakhir rilis single 2021 lalu. Jadi menurut ku patut untuk di perdengarkan.”

Dia menambahkan, “Aku juga mohon bantuan dan dukungannya dari rekan media, rekan musisi dan penikmat musik untuk aku bisa konsisten dalam meramaikan industri musik khususnya R&B atau bahkan meramaikan kembali genre - genre seperti Acid Jazz tahun 90an’

Single terbaru sekaligus single kedua SEBY berjudul 00.00 sudah dapat dinikmati sejak 29 September 2023 di berbagai digital streaming platform dan music video yang tayang pada youtube channel Seby. (RO/Z-1)