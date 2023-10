Lirik dan Terjemahan Bahasa Indonesia Lagu Fact Check NCT 127

GRUP musik NCT 127 kembali dan merilis album baru berjudul Fact Check pada hari Jumat (6/10). Album ini diluncurkan bersamaan dengan video musik untuk lagu utama yang penuh energi.

Dalam video tersebut, anggota Taeil, Taeyong, Yuta, Jaehyun, Winwin, Mark, dan Haechan menampilkan koreografi yang rumit dengan mengenakan pakaian streetwear, menari di gang-gang sepi, menutup jembatan-jembatan di malam hari, dan naik ke puncak gedung pencakar langit dengan cahaya helikopter bersinar di atas mereka.

Fact Check merupakan album pertama boy band ini dalam bahasa Korea sejak perilisan album repackaged penuh keempat mereka yang berjudul Ay-Yo pada bulan Januari tahun lalu. Album penuh keempat mereka yang berjudul "2 Baddies" dirilis pada bulan September tahun sebelumnya.

Album terbaru berisi sembilan lagu dan lagu utamanya dengan tempo cepat adalah cara untuk memeriksa fakta seberapa baik NCT 127 sebagai penampil. Lagu utama tersebut mengusung ritme electro-synth yang ikonik dari grup ini, tetapi dengan suara yang lebih tren untuk menarik perhatian pendengar.

Berikut lirik dan terjemahan Bahasa Indonesia dari Fact Check oleh NCT 127.

Lirik dan Terjemahan Fact Check - NCT 127

That’s in the vibe

Di dalam vibe itu

Hold up Yeah

Tahanlah sebentar, yeah

Iconic move my motion

Gerakan ikonik, gerakanku

Neul mwonga saekdareun ot jeonsihae

Itu selalu menampilkan sesuatu yang berbeda dalam pakaianku

Soul, emotion

Jiwa, emosi

Bad kid with a strong ego

Anak nakal dengan ego yang kuat

Kkakkanaeryeo bwado

Meskipun kau mencoba menyingkirkanku

(Glow)

(Aku tetap bersinar)

Ssak da boran deusi G.O.A.T

Seperti semua yang terlihat, terbaik sepanjang masa

(G.O.A.T)

(Terbaik sepanjang masa)

That’s my check,

Itu adalah poinku,

Full with the facts

Penuh dengan fakta

Jeobeo uisim geunyang bogo

Lipat keraguanmu dan lihatlah

Fact Check

Cek kebenarannya

(Fact Check)

(Cek kebenarannya)

Ttuiwo Question question question

Munculkan pertanyaan pertanyaan pertanyaan

Marks in everywhere

Tanda tanya di mana-mana

How u do that?

Bagaimana kau melakukannya?

Ama geugeon DNA

Mungkin itu DNA

Monalisa never cry don't you see

Mona Lisa tak pernah menangis, tidakkah kau lihat?

Tap tap u tappin' all day

Ketuk, ketuk, kau mengetuk sepanjang hari

Nae paeneun Stand, black jack (ah!)

Papan tempat aku berpijak, itu adalah kartu As (ah!)

Check the facts go check that

Periksa kebenarannya, ayo periksalah itu

Check the facts go check that

Periksa kebenarannya, ayo periksalah itu

Check the stats go check that

Periksa statistiknya, ayo periksalah itu

Check that check that

Periksa itu, periksa itu

Check the facts go check that

Periksa kebenarannya, periksalah itu

Check the facts go check that

Periksa kebenarannya, periksalah itu

Check the stats go check that

Periksa statistiknya, periksalah itu

Check that check that

Periksa itu, periksa itu

Ooooh nan bulgasaui

Ooooh, aku adalah misteri

Check that check that

Periksa itu, periksa itu

Go ask the world and check that

Tanyakan kepada dunia dan periksa itu

Check that check that

Periksa itu, periksa itu

I’m fine geunyang jepae

Aku baik-baik saja, hanya menang

Nan peureimeul kkae Like Banksy

Aku memecahkan bingkai seperti Banksy

Tto han beon jeojilleo

Sekali lagi, aku merusak

Get back, get back

Kembali, kembali

Georeodwo nal rubeureue

Aku berjalan menuju Louvre

Next to the Lisa, touché

Di samping Lisa, touché

I sigani

Saat-saat inilah

Sara sum swige yeongwonhi

Akan hidup untuk selamanya

Ttuiwo Question question question

Munculkan pertanyaan pertanyaan pertanyaan

Marks in everywhere

Tanda tanya di mana-mana

I don't answer,

Aku tak menjawab,

Waseo jikjeop boge hae

Ayo datang dan lihatlah sendiri

Eotteoke bwado

Tidak peduli bagaimana

Neul binnaneun Gem

Selalu bersinar sebagai permata

Kkakkanaeryeo bwa

Cobalah menyingkirkannya

Deo jeonggyohaejil ppunya Babe

Itu hanya akan menjadi lebih rumit, sayang

Check the facts go check that

Periksa kebenarannya, ayo periksalah itu

Check the facts go check that

Periksa kebenarannya, ayo periksalah itu

Check the stats go check that

Periksa statistiknya, ayo periksalah itu

Check that check that

Periksa itu, periksa itu

Check the facts go check that

Periksa kebenarannya, periksalah itu

Check the facts go check that

Periksa kebenarannya, periksalah itu

Check the stats go check that

Periksa statistiknya, periksalah itu

Check that check that

Periksa itu, periksa itu

Ooooh nan bulgasaui

Ooooh, aku adalah misteri

Check that check that

Periksa itu, periksa itu

Go ask the world and check that

Tanyakan kepada dunia dan periksa itu

Ooooh nan bulgasaui

Ooooh, aku adalah misteri

Check that check that

Periksa itu, periksa itu

Go ask the world and check that

Tanyakan kepada dunia dan periksa itu

Hangye ttawi eopseo nan

Tidak ada batasan bagiku

Nal kkeuteopsi saegyeo

Aku akan selalu mengukir diriku

Saeropge piwonae

Aku akan kembali mekar

Something different

Sesuatu yang berbeda

Modeun teureun kkaejyeo

Semua kerangka akan hancur

Modeun sigan soge

Di dalam setiap waktu

Uril sum swige hal tenikka

Aku akan membuat kita bernafas

Geuri nollapjido anke

Tak begitu mengejutkan

Naega taeudeon bam

Aku membakar malam itu

Naega balhwajeom

Aku adalah titik awalnya

Paint like Gogh

Melukis seperti Gogh

Nareul damanael su itge

Supaya kau bisa melukisku

Deo mwodeun garatji

Aku sudah menciptakan segalanya

No fake show

Tak ada pertunjukan palsu

Ready or not

Siap atau tidak

(ready or not)

(Siap atau tidak)

Do or we die

Lakukan atau mati

We bout’ to fly (woah)

Kita akan terbang (woah)

Nareul mideobwa deo

Percayalah padaku

Take it slow

Lakukan dengan perlahan

Come and check it

Datang dan periksalah itu

Jakpumeun na

Karya itu adalah aku

Check the facts go check that

Periksa kebenarannya, ayo periksalah itu

Check the facts go check that

Periksa kebenarannya, ayo periksalah itu

Check the stats go check that

Periksa statistiknya, ayo periksalah itu

Check that check that

Periksa itu, periksa itu

Check the facts go check that

Periksa kebenarannya, periksalah itu

Check the facts go check that

Periksa kebenarannya, periksalah itu

Check the stats go check that

Periksa statistiknya, periksalah itu

Check that check that

Periksa itu, periksa itu

Ooooh nan bulgasaui

Ooooh, aku adalah misteri

Check that check that

Periksa itu, periksa itu

Go ask the world and check that

Tanyakan kepada dunia dan periksa itu

Ooooh nan bulgasaui

Ooooh, aku adalah misteri

Check that check that

Periksa itu, periksa itu

Go ask the world and check that

Tanyakan kepada dunia dan periksa itu

