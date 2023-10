Buktikan Punk Juga Sayang Ibu, Minorways Rilis EP My Mother is Stronger Than Godzilla

MUNGKIN terdengar aneh jika mendengar dan membaca judul EP My Mother is Stronger Than Godzilla karena mengapa Ibu lebih kuat dari Godzilla? Hal itulah yang ingin diceritakan Minorways kepada masyarakat luas dalam rilisan terbaru mereka dan juga karya pertama mereka.

Minorways sendiri berarti jalan yang tidak banyak dipilih banyak orang. Nama itu muncul sejalan karena jarang dilihatnya band yang mengusung genre yang mereka hadirkan pada fakultas kampus mereka sendiri, jadi mereka menganggap diri mereka sebagai minoritas.

Punk memang menjadi akar dari musik Minorways, tapi personelnya tidak fokus pada satu genre. Nyatanya, para personelnya bahkan menyukai musik yang berbeda-beda, dari Behemoth hingga JKT48. Hal itu menambah khazanah musik mereka dalam karya yang mereka sajikan.

Band yang dimotori Moekti (Vokal), Ilalang (Gitar), Risang (Bass), dan Yazid (Drum) menganggap ibu sebagai manusia terkuat yang ada di dunia, karena segala hal yang dilakukannya tampak mustahil untuk kita seorang anak untuk membalas seluruh jasa-jasanya.

“Kami sayang banget sama ibu. Ibu adalah segala-galanya tapi ya karena kami laki-laki semua, jadinya sulit untuk ngungkapin rasa sayang itu. Boro-boro ngomong sayang, ibu marah kayanya lebih sering terjadi daripada kami mikirin kata-kata sayang buat diucapin ke ibu, hahaha,” ujar Moekti, selaku vokalis disertai gelak tawa personel lainnya.

Lalu pilihan Godzilla, selaku tokoh yang dikalahkan ibu itu datang dari metafora dari segala hal menyeramkan yang ada atau bahkan halangan yang dihadapi anak, ibu akan selalu ada untuk menyokong anaknya melawan dan menaklukkan segala ketakutannya.

“Sebenarnya ya karena aku seneng banget sama superhero Jepang. Jadi aku senang banget sama Super Sentai, Kamen Rider, terus juga Godzilla. Terus aku mikir kalau Godzilla di film kan sangar gitu ya, terus ya udah deh Godzilla dipilih karena sangar terus bagus aja kayanya kalau jadi judul. Teman-teman yang lain juga setuju dan tidak ada masalah akan hal itu,” imbuh Ilalang, sang gitaris menambahkan alasan mengapa Godzilla yang dipilih dalam judul EP dan lagu jagoan mereka.

Secara musikal, lagu tersebut menggandeng teman sekaligus Recording, Mixing & Mastering Engineer yaitu Mada Panglima Nusa, yang menurut Minorways sayatan gitar Mada sangat cocok untuk mengisi solo gitar pada lagu My Mother is Stronger than Godzilla.

Selain My Mother is Stronger than Godzilla, mereka juga menggandeng violinist dan juga vokalis bernama Sekarnada Pangestu Utami untuk membantu mengisi vokal perempuan pada lagu Kamu dan Anganku.

Terdapat total 5 lagu di EP My Mother is Stronger than Godzilla. Masing-masing trek memiliki keunikan dan daya tariknya sendiri.

Minorways sudah menyiapkan banyak bahan bakar untuk segera diluncurkan setelah EP pertama mereka ini muncul ke permukaan, banyak lagu telah mereka siapkan untuk menghibur para pendengar mereka.

“Setelah EP, harapannya ya bisa rilis banyak karya lagi karena asik aja rilis karya terus didengerin banyak orang. Selain itu juga kan karya yang sudah rilis akan terpampang di layanan streaming digital, itu kaya kenang-kenanganku bareng Minorways sih,” ujar Risang, sang pembetot bass.

“Manggung adalah hal utama, aku pingin ngerasain euforia dan emosi teman-teman yang udah dengerin Minorways lalu disalurkan pas nonton Live Perform Minorways, pokoknya nantikan kami aja,” kata Yazid, sang penggebuk drum, saat ditanya soal bagaimana Minorways akan berjalan.

EP My Mother is Stronger Than Godzilla sudah rilis di berbagai layanan streaming digital kesayangan para pendengar semua pada 6 Oktober lalu. (RO/Z-1)