Nonashae Rilis Single Take A Bite

NONASHAE, penyanyi blasteran Indonesia-Australia, mengundang para pendengar untuk memperlihatkan keberanian, berekspresi, dan menghadapi ketakutan melalui karyanya yang terbaru, Take A Bite.

Sejak memulai karier profesionalnya pada 2012, Nonashae telah meraih 12 penghargaan platinum. Lagu-lagu dari Nonashae telah mengisi ruang radio dan layar televisi selama beberapa tahun, terutama karena menjadi original soundtrack dari sinetron populer, Mermaid in Love.

Prestasi ini membawanya tampil di berbagai panggung di Asia Tenggara dan bahkan mendapatkan nominasi di MTV Europe Music Awards pada 2016.

Nonashae, yang kini menjadi artis independen, menyampaikan pesan keberanian melalui lagu terbarunya, Take A Bite, yang mengajak pendengar untuk merenungkan bahwa menghadapi ketakutan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan.

Lagu ini menjadi lambang keberanian dalam menghadapi hal-hal yang menakutkan.

Dalam karya ini, Nonashae juga mengeksplorasi dualitas manusia dengan mengutip kata bijak, "We are each our own devil, and we make this world our hell", mengajak kita untuk mengakui bahwa setiap individu memiliki sisi baik dan buruk serta kekuatan untuk membentuk dunia di sekitar mereka.

Bersama tim kecilnya, Nonashae menghadirkan karya electronic dance yang memukau, diiringi dengan video klip bernuansa cinematic, menciptakan atmosfer yang mengingatkan pada film horor.

Nonashae berani berinovasi dan menunjukkan dimensi baru dari seni musiknya, dengan tujuan menginspirasi dan menyampaikan pesan yang mendalam kepada pendengarnya.

Ketika ditanya mengapa ia memilih menciptakan karya yang begitu kontras dengan gaya musiknya yang sebelumnya dikenal ceria dan energetik, Nonashae menjawab dengan tulus, "It's Halloween, baby".

Nonashae menghadirkan sesuatu yang fresh dan berbeda dalam dunia musik Indonesia. Dengan keberanian untuk bereksperimen dan mengekspresikan diri melalui karyanya, ia membuktikan bahwa musik adalah medium universal yang memungkinkan setiap individu untuk mengekspresikan diri mereka sebebas mungkin. (RO/Z-1)