Rouri404 Rilis Single Spit

MUSISI dan produser Amerika Serikat (AS), Rouri404, merilis single barunya berjudul, Spit, melalui Red Bull Records.

Secara effortless, single terbaru ini berhasil menggabungkan permainan drum yang cepat dan juga kick bass yang bernuansa math rock, membawa energi yang dapat mencabik speaker pendengarnya.

Rouri404 memperkenalkan label rekamannya kepada kemampuannya yang tidak mengenal batasan genre. Melalui EP Chlorine, yang baru ia rilis baru, Rouri404 menunjukkan bagaimana ia mampu menggabungkan musik emo ala 2000-an dengan melodi hyperpop.

Di usianya yang baru memasuki 21 tahun ini, Rouri404 sudah mahir memasukkan elemen nostalgia dari bermacam-macam era lewat karyanya dengan sempurna seraya ia turut memproduseri lagu-lagunya sendiri.

Mengenai single terbarunya, Rouri404 mengatakan, "Mengubah lagu The Anthem dari Good Charlotte lalu menambahkannya dengan unsur drum n bass dan juga math rock bukan sesuatu yang aku sangka-sangka akan lakukan, namun setelah aku mendengar hasilnya, lagu ini mungkin menjadi favoritku."

"Aku memulai lagu ini dengan melontarkan beberapa ide sampai akhirnya terucap 'I would never wanna be just like you' dan kalimat itu sangat mengena bagiku. Kami menjadikan itu sebagai dasar dari lagunya dan bagian sisanya mendukung kalimat tersebut."

"Segi produksi musik dari lagu ini menjadi fokus utama pada Spit, dan sebisa mungkin lagu ini harus bisa menjaga rasa mentahnya. Aku ingin siapapun yang mendengarkan lagu ini merasakan sesuatu pada bagian dropnya, gambarannya seperti mereka sedang menabrak sebuah tembok bata dengan sebuah mobil - apapun yang seperti sedang terkena sebuah pukulan," pungkasnya. (RO/Z-1)