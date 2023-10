Loki Season 2 Tayang 6 Oktober 2023

SUKSES dengan musim pertama yang penuh dengan petualangan, Loki sang dewa penipu ini melintasi waktu dan ruang yang berakhir dengan cliffhanger besar, serial ini masuk ke dalam musim kedua. Loki seasen 2 ini akan merilis enam episode baru yang akan menjawab semua pertanyaan penonton.

Meskipun sebagai antihero, melihat Loki berubah menjadi karakter yang menyenangkan dan menggoda di musim lalu cukup untuk nikmati penonton. Penampilan Tom Hiddleston sebagai penyihir Asgardian jahat yang berubah menjadi pahlawan adalah faktor penting. Bintang Avengers ini juga bertugas sebagai salah satu produser eksekutif di serial ini.

Season 2 akan memperlihatkan Loki yang kembali ke TVA (Time Variance Authority) dan bekerja sama sekali lagi dengan Mobius M. Mobius, yang diperankan oleh Owen Wilson.

Tetapi karena Loki terus meluncur melalui berbagai garis waktu, ini akan menjadi urusan yang sangat rumit. Campuran sains fiksi, fantasi, aksi, dan mitologi, Loki Musim 2 adalah bagian dari Fase Lima dari MCU yang dimulai pada bulan Februari 2023 dengan Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Berdasarkan karakter Marvel Comics yang bernama sama, seri asli Disney+ ini diciptakan oleh Michael Waldron. Selain Hiddleston dan Wilson yang kembali, Loki Musim 2 juga akan melihat Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Tara Strong, dan Jonathan Majors mengulangi peran mereka dari musim pertama.

Selain itu, bintang Everything Everywhere All at Once dan pemenang Academy Award, Ke Huy Quan, bergabung dengan pemain ansambel Musim 2 sebagai Ouroboros “O.B,” tukang perbaikan TVA yang kami tunggu-tunggu untuk bertemu!

Aktor baru lainnya musim ini termasuk bintang Blindspotting, Rafael Casal, Kate Dickie (Game of Thrones), dan Liz Carr (Good Omens).

Jadi, siapkan diri Anda untuk musim baru dari seri MCU ini yang membawa Anda dalam petualangan melintasi waktu, dimensi, dan ruang saat Loki menjelajahi multiverse yang terus berkembang untuk akhirnya mencapai tujuan mulia yang begitu banyak diperbincangkan.

Loki Musim 2 akan tayang perdana pada Jumat (6/10). Seri ini eksklusif dirilis di Disney+, di mana Anda dapat menonton ulang atau mengejar ketinggalan pada musim pertama sebelum episode-episode baru. (Z-10)