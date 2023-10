Daftar 11 Lagu di Album Golden Jungkook BTS

JUNGKOOK BTS mengumumkan bahwa 11 lagu yang akan ada di album Golden, merupakan lagu yang sebelumnya dirilis olehnya, yaitu Seven dan 3D.

Menurut laporan dari Billboard, album solo ini merupakan kelanjutan dari serangkaian single solo sebelumnya yang telah dirilis oleh Jungkook BTS, termasuk Euphoria, My Time, Still With You, My You, serta single kolaborasi dengan Lauv (Who) dan Charlie Puth pada single terakhirnya pada tahun 2022 yang berjudul Left and Right.

BigHit juga mengumumkan dalam pernyataan mereka bahwa Jungkook akan memberikan lebih banyak penampilan panggung khusus dan tampil di berbagai acara seiring dengan rilis album barunya.

Jungkook akan menghadirkan penampilan panggung yang sangat istimewa dalam rangka merayakan peluncuran album Golden. Penampilan-penampilan ini dijanjikan akan memberikan pengalaman tak terlupakan bagi para penggemar yang telah menantikan dengan sabar perilisan album ini.

Tidak hanya itu, Jungkook juga akan muncul dalam berbagai acara khusus yang akan diselenggarakan seiring dengan perilisan albumnya. Ini termasuk wawancara, pertunjukan televisi, dan kemungkinan penampilan langsung di berbagai acara musik yang sangat dinantikan. Dengan demikian, para penggemar akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendekati idola mereka dan merayakan bersama peluncuran album Golden.

Nama album ini adalah permainan kata dari julukan Jungkook sebagai Golden Maknae dari grup BTS.

Bersamaan dengan pengumuman tersebut, BigHit juga merilis poster yang menonjolkan kata Golden'yang ditampilkan di tengah dengan huruf kapital berkilauan warna emas yang mewah. Terdapat juga bingkai emas sederhana yang mengelilingi kata tersebut, memberikan nuansa klasik.

Poster ini juga menyertakan jadwal rilis yang mencakup hari, tanggal, dan jam untuk Korea dan Amerika Serikat, memicu ekspektasi penggemar yang tak sabar menantikan perilisan album ini.

Bagi para penggemar setia BTS dan Jungkook, hari ini yakni Rabu (4/10) adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu. Itu adalah hari di mana mereka dapat mulai melakukan pemesanan awal album ini, sehingga mereka akan menjadi beberapa dari yang pertama yang memiliki salinan fisik dari karya seni yang sangat dinantikan ini.

Namun, tanggal yang paling dinantikan adalah Jumat (3/11). Itu adalah hari ketika album Golden Jungkook secara resmi akan dirilis ke dunia. Seluruh penggemar akan dapat mendengarkan musiknya, menikmati liriknya, dan terhubung dengan pesan yang ingin disampaikan oleh Jungkook melalui album ini.

Army dapat bersiap-siap untuk beberapa bulan yang sangat istimewa, yang akan penuh dengan momen-momen tak terlupakan bersama Jungkook dan album Golden yang sangat dinantikan ini. (Z-10)