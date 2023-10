Aktor Lee Je Hoon akan Cuti Sementara Setelah Mendadak Sakit dan Dioperasi

LEE Je Hoon telah berkecimpung di industri K-drama dan film sejak 2009 dan telah menjadi bagian dari banyak proyek yang mengesankan. Kesehatan aktor ini mengalami penurunan pada Minggu (1/10) malam dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Dia akan mengambil cuti sementara hingga sembuh.

Lee Je Hoon mengeluhkan nyeri perut yang parah dan menjalani operasi darurat pada Senin (2/10). Dia didiagnosis menderita kolitis iskemik, yang terjadi ketika aliran darah ke usus besar terhenti secara sementara.

Agensinya, COMPANY ON, menyatakan operasi Lee sukses dan dia saat ini dalam tahap pemulihan. Mereka menambahkan aktor serial Move To Heaven itu akan dirawat di rumah sakit setidaknya selama seminggu.

Aktor ini seharusnya menjadi pembawa acara pada Upacara Pembukaan Festival Film Internasional Busan (BIFF) 2023 bersama aktris Park Eun Bin. Namun, karena harus mendapat perawatan darurat di rumah sakit, dia tidak dapat menghadiri acara tersebut.

Pihak penyelenggara BIFF 2023 mengumumkan Park Eun Bin akan menjadi pembawa acara tunggal dan mereka tidak akan menggantikan Lee Je Hoon.

Festival film itu dijadwalkan berlangsung mulai 4 Oktober hingga 13 Oktober. Ini akan menjadikan Park Eun Bin sebagai pembawa acara tunggal perempuan pertama dalam upacara pembukaan festival film tersebut.

Lee Je Hoon juga akan menghentikan sementara kegiatannya dalam drama MBC Chief Inspector: The Beginning sampai dia pulih.

Aktor Lee Je Hoon memulai debutnya dengan film The Pit and The Pendulum pada 2009.

Sejak itu, dia dikenal lewat penampilannya dalam drama seperti serial Taxi Driver, Signal, dan Move to Heaven. Saat ini, dia sedang bekerja dalam Chief Inspector: The Beginning.

Chief Inspector: The Beginning adalah kisah seorang detektif, Park Young Han (diperankan oleh Lee Je Hoon), yang tidak puas dengan kekejaman manusia dan mengambil langkah-langkah sendiri bersama rekan-rekannya. Serial ini merupakan prekuel dari drama asli yang ditayangkan antara 1971 hingga 1989. (Z-1)