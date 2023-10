Sarah Barrios Rilis Single Pendek Nyeleneh Bitter Bitches

PENYANYI dan penulis lagu Amerika Serikat (AS), Sarah Barrios, membagikan sisi lain dari musikalitasnya lewat single pendek baru berjudul Bitter Bitches.

Hanya dengan iringan ukulele dan suara khasnya, Bitter Bitches menyajikan nuansa humoris, dipadukan dengan petikan ukulele yang lembut dan lirik-lirik yang serba nyeleneh.

Barrios membagikan tentang emosi yang ia rasakan saat ia menulis lagu barunya, "Terkadang kita letih menjadi orang yang mengalah terus, dan akhirnya kita membiarkan pikiran terdalam kita disuarakan."

Barrios membintangi video lirik lagu ini yang memvisualisasikan pesan lagu ini dengan sempurna. Video lirik lagu ini bertempat di ruang kelas, lengkap dengan animasi teks ala karaoke Disney dengan lirik-lirik nyeleneh seperti, "f*** you and all your friends."

Bitter Bitches adalah single ke-6 dari Barrios tahun ini. Single-single yang ia lepas sepanjang 2023 menunjukkan beragam sound dan genre.

Mulai dari lagu ballad piano Reality ke lagu bernuansa pop-punk Talk!TalkTalk! hingga lagu serba lighthearted, Messy. Yang menjadi benang merah dari semuanya adalah suara penuh emosi Barrios yang bersinar dengan lirik-lirik yang ia tulis seputar kesehatan mental dan empowerment.

Barrios yang berasal dari Connecticut dan kini tinggal di Los Angeles adalah seorang musisi yang sukses menarik perhatian industri musik lewat lirik-lirik penuh makna dan kemampuan vokalnya yang emotif.

Ia berhasil membuat sebuah fanbase yang setia berkat lagu-lagu seperti Thank God You Introduced Me to Your Sister, Have We Met Before (with Eric Nam), dan Reality yang menampilkan perpaduan sound pop, indie, dan alternatif khas Sarah yang telah mendapatkan pengakuan dari Teen Vogue, iHeartRadio, American Songwriter, and Atwood Magazine.

Barrios adalah talenta segar yang kedatangannya harus diantisipasi di industri musik sekarang. Imajinasi yang digambarkan dan gaya penulisan liriknya yang bercerita tetapi tidak banyak basa basi adalah salah satu hal yang membuat para pendengar Barrios jatuh hati kepadanya.

Sejumlah hal menjadi inspirasi musik Barrios yang membawa rasa nostalgia sekaligus antisipasi untuk masa depan di antaranya buku-buku yang ia baca mulai dari buku Jane Austen sampai buku fiksi ilmiah lainnya, The Beatles dan juga Fleetwood Mac sampai Jon Bellion dan Paramore.

Setelah bertahun-tahun menulis dengan berbagai nama seperti Zara Larsson, Alec Benjamin, Why Don't We, Rita Ora, berhasil mendapatkan kurang lebih 80 juta stream dan juga mendapatkan nominasi TikTok Songwriter of the Year pada ajang iHeartRadio Music Awards 2022, sekarang Barrios siap untuk memperluas pendengarnya dan juga fanbase nya di Asia.

Sebelumnya, Barrios juga sukses berkolaborasi dengan Eric Nam pada lagu hit-nya Have We Met Before dan juga penyanyi pop asal Filipina Syd Hartha pada lagu All My Sins.

Kini, Indonesia duduk di urutan ke-2 dalam daftar Top Countries Global-nya dan Jakarta duduk di posisi pertama dalam daftar Top Cities Global Barrios. (RO/Z-1)