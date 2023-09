Michael Gambon dalam Kenangan JK Rowling

PENULIS “ “Harry Potter” JK Rowling memuji mendiang Michael Gambon bukan hanya sebagai aktor yang hebat, tapi juga sosok yang luar biasa. Rowling mengenal sang aktor sejak 1982 dan merasa sangat kehilangan kepergian almarhum.

"Saya baru saja mendengar berita buruk tentang Michael Gambon. Pertama kali saya melihatnya dalam King Lear pada 1982," buka JK Rowling saat berkicau di X (dahulu dikenal sebagai Twitter), Kamis (28/9).

Rowling mengaku telah melihat sosok aktor yang brilian pada Gambon, yang mampu memainkan karakter apapun."Jika kamu memberitahu saya bahwa aktor brilian itu akan muncul dalam apapun yang saya tulis, saya akan mengira kamu gila. Michael adalah pria yang luar biasa selain menjadi aktor yang luar biasa," sambungnya.

Baca juga : Harry Potter Beri Penghormatan pada Mendiang Michael Gambon

Karena itu, imbuh Rowling, ia sangat senang bekerja dengan Gambon dalam film selain Harry Potter.

"Saya juga sangat senang bekerja dengannya, tidak hanya dalam Harry Potter tapi juga The Casual Vacancy," tegas JK Rowling.

Michael Gambon sebagai Albus Dumbledore, sang kepala sekolah ikonik di sekolah penyihir Hogwarts. Sumber : Warnerbros

Baca juga : Michael Gambon Tutup Usia, Ini 7 Peran Terbaik dalam Karier Aktingnya

Kepergian Michael Gambon, membuatnya sedih dan merasakan duka yang mendalam akan kehilangan sosoknya. "Belasungkawa terdalam saya sampaikan kepada keluarga Michael dan semua orang yang mencintainya," sambungnya.



Jason Isaacs, pemeran karakter Lucius Malfoy juga memberikan penghormatan dan rasa sedihnya melalui akun X nya.



"Kebahagiaan terbesar berada dalam film Harry Potter adalah Michael Gambon yang mengetahui namaku dan membagikan perasaan tidak takutnya dan kelucuannya denganku," tulisnya.



Sebelumnya, peran Albus Dumbledore dimainkan oleh Richard Harris dalam seri "Harry Potter and the Philosopher’s Stone” tahun 2001 dan "Harry Potter and the Chamber of Secrets” tahun 2002.

Gambon mengambil alih peran tersebut setelah kematian Harris dan melanjutkan peran sebagai Dumbledore pada film ketiga "Harry Potter and the Prisoner of Azkaban” tahun 2004, dan terus sampai akhir franchise film tersebut.



Kematian Gambon diumumkan pada 28 September 2023 dalam pernyataan dari keluarganya.

“Kami sangat terpukul mengumumkan hilangnya Sir Michael Gambon. Suami dan ayah tercinta, Michael meninggal dengan tenang di rumah sakit bersama istrinya Anne dan putranya Fergus di samping tempat tidurnya, setelah menderita pneumonia”. (Ant/Z-4)