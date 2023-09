Harry Potter Beri Penghormatan pada Mendiang Michael Gambon

AKTOR pemeran “Harry Potter” Daniel Radcliffe memberikan penghormatan kepada mendiang lawan mainnya Michael Gambon dan menyebut aktor paling cemerlang dan tidak perlu banyak usaha. Almarhum memerankan sosok Dumbledore, kepala sekolah penyihir Hogwarts di film fiksi tersebut.



Ia juga merasa sangat terhormat mendapatkan hak istimewa untuk bisa bekerja sama dengan Gambon, yang meninggal pada usia 82 tahun pada Kamis (28/9) waktu setempat.



"Michael Gambon adalah salah satu aktor paling brilian dan mudah bekerja bersama saya, hal yang paling saya ingat tentang dia adalah betapa menyenangkannya dia dalam melakukan pekerjaannya," ujarnya seperti dilaporkan Variety.

Ia mengatakan selama bekerja bersama Gambon, pemeran Dumbledore ini orang yang konyol, dan lucu. Gambon di mata Radcliffe, juga seorang penutur cerita dan lelucon yang luar biasa, serta bisa menghibur ketika berbicara kepada jurnalis dengan kebiasaannya mengaburkan garis fakta dan fiksi.



"Film keenam adalah saat saya menghabiskan sebagian besar waktu bekerja dengan Michael dan dia membuat waktu yang dihabiskan di depan layar hijau bersama-sama menjadi lebih berkesan dan menyenangkan daripada yang seharusnya,” tambah Radcliffe.

Ia pun merasa sedih mendengar kabar meninggalnya Gambon namun tetap bersyukur karena pernah menjadi salah satu yang bisa bekerja sama dengan mendiang.



Aktor “Harry Potter” lainnya juga memberikan penghormatan kepada Gambon di media sosial, seperti Rupert Grint, yang memerankan Ron Weasley.



“Sedih sekali mendengar tentang Michael. Dia membawa begitu banyak kehangatan dan kenakalan setiap hari di lokasi syuting. Dia memikat saya sebagai seorang anak dan menjadi teladan pribadi saya dalam menemukan kesenangan dan keeksentrikan dalam hidup. Mengirimkan semua cintaku kepada keluarganya," tulisnya dalam sebuah postingan di akun Instagramnya.

Sebelumnya, peran Albus Dumbledore dimainkan oleh Richard Harris dalam seri "Harry Potter and the Philosopher’s Stone” tahun 2001 dan "Harry Potter and the Chamber of Secrets” tahun 2002. Gambon mengambil alih peran tersebut setelah kematian Harris dan melanjutkan peran sebagai Dumbledore pada film ketiga "Harry Potter and the Prisoner of Azkaban” tahun 2004, dan terus sampai akhir franchise film tersebut.



Kematian Gambon diumumkan pada 28 September 2023 dalam pernyataan dari keluarganya.

“Kami sangat terpukul mengumumkan hilangnya Sir Michael Gambon. Suami dan ayah tercinta, Michael meninggal dengan tenang di rumah sakit bersama istrinya Anne dan putranya Fergus di samping tempat tidurnya, setelah menderita pneumonia”.(Ant/Z-4)