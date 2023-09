The 1975 Putuskan Hiatus

BAND asal Inggris The 1975 disebut akan hiatus atau vakum dalam waktu dekat. Hal tersebut diumumkan langsung oleh sang vokalis Matty Healy, 34, saat tampil di Golden 1 Center, di Sacramento, California Amerika Serikat pada tur mereka bertajuk Still ... At Their Very Best' pada Selasa (26/9/2023).

Healy mengumumkan bahwa The 1975 akan beristirahat setidaknya dari pertunjukan live.

"Setelah tur ini, kami akan vakum untuk waktu yang tidak ditentukan, jadi sangat menyenangkan bisa bersama kalian malam ini. Terima kasih banyak," kata Healy dikutip dari people, Kamis (28/9).

Baca juga: Ini Biodata Vokalis The 1975 yang Berulah di Festival Good Vibes Malaysia

Tur Still ... At Their Very Best akan memakan waktu yang sangat lama setidaknya 6 bulan. Ia mengaku tur terakhir sebelum hiatus ini akan memberikan kebahagiaan bagi para penggemarnya.

"Terima kasih banyak telah datang tur ini akan memakan waktu sekitar 6 bulan. Kami selalu senang bermain untuk kalian kapan pun ketika kami punya kesempatan. Senang sekali kalian semua bisa hadir di konser ini," ujar Healy.

Baca juga: Vokalis Sheila On 7 Sindir The 1975

Rencana vakum The 1975 juga dikonfirmasi oleh sang manajer Jamie Oborne, yag baru-baru ini memperingatkan para penggemar sebelum penjualan tiket bahwa rangkaian konser dalam tur ini akan menjadi yang tanggal terakhir dan akan rehat dalam waktu yang lama.

Band beraliran alternative rock ini akan tampil di San Jose dan San Diego Amerika Serikat pada 28-30 September 2023 dan dilanjutkan keliling kota-kota Amerika Serikat. Pada Februari 2024 bandtersebut melanjutkan turnya di Eropa hingga 24 Maret 2024 di Amsterdam Belanda.

Awal musim panas ini, saat tampil di acara Good Vibes Festival di Kuala Lumpur Malaysia Healy mengkritik regulasi anti LGBTQ+. Otomatis acara tersebut langsung terhenti dan band tersebut turun panggung.

Selama penampilan mereka di Good Vibes Festival, Healy mengungkapkan rasa frustasinya terhadap pembatasan LGBTQ+ di negara tersebut dan dengan sengaja mengundang band ini untuk tampil di sana.

"Saya minta maaf jika hal itu menyinggung perasaan para penggemar di Malaysia dan kamu adalah orang yang religius, tapi pemerintahmu sepertinya tidak. Saya akan melawan. Saya sedang tidak dalam suasana hati yang baik," ungkapnya.

Dia kemudian mengumumkan bahwa bandnya menarik diri dari slot festival utama mereka sehari sebelumnya sebelum memutuskan untuk melanjutkan di acara We The Fest 2023 di Senayan, Jakarta.

Diketahui pada Juli lalu The 1975 tampil di Kuala Lumpur, setelah lagu I Like America & America Likes Me dimainkan sang basis Ross MacDonald menghampiri Healy dan memberinya ciuman di hadapan penonton. Healy mengungkapkan bahwa band ini harus pergi karena mereka baru saja dilarang masuk ke Kuala Lumpur.