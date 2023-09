NIKI Bawakan Lagu Laskar Pelangi di Hari Pertama Nicole World Tour in Jakarta 2023

NIKI, penyanyi berusia 24 tahun yang memiliki nama asli Nicole Zefanya, Rabu (27/9) malam, berhasil memukau sekitar 8.000 penggemarnya di hari pertama rangkaian Nicole Live in Jakarta 2023 di JIEXPO, HALL D2, Kemayoran, Jakarta Utara. Konser ini dipromotori oleh Springboard dan Northstar Entertainment.

Sebelum NIKI memasuki panggung, para penonton diajak ‘pemanasan’ dengan lagu Enchanted dari Taylor Swift, yang seakan mengajak para penonton untuk mengingat awal perjalanan karier NIKI sebagai artis pembuka di konser Taylor Swift di Jakarta pada 2014 silam.

Mengenakan busana batik yang unik, NIKI membuka penampilannya dengan membawakan lagu Before, lalu disusul oleh deretan lagu seperti Keeping Tabs, Vintage, dan Selene.

NIKI menyapa penggemar Jakarta dengan kata-kata, "Selamat malam Jakarta, ini adalah konser solo pertama saya di tanah air. Terima kasih atas kehadiran kalian di sini”.

Sapaan itu diberikan sebelum membawakan lagu URS.

Jika melihat ke belakang, NIKI sudah pernah tampil di Indonesia namun bersama penyanyi lainnya yang tergabung dalam 88rising, seperti Rich Brian, Warren Hue, dan Stephanie Poetri pada festival musik Head In The Clouds (HITC) pada 2022 lalu.

Suasana di JIEXPO Hall D2 terasa semakin membara ketika NIKI melanjutkan konser dengan membawakan lagu-lagu dari album Nicole, seperti Autumn dan Backburner.

Penampilan ini berhasil membangkitkan semangat penonton yang tidak henti-hentinya bernyanyi bersama.

Saat NIKI memainkan lagu Anaheim dengan petikan gitar listrik dan akustiknya yang syahdu, seluruh hadirin pun ikut terbawa, bernyanyi bersama, dan menyalakan flashlight handphone mereka untuk mengiringi penampilannya.

Kemudian, NIKI membagikan kisah pertama kalinya ia merasakan jatuh cinta di usia 15 tahun melalui lagu Take a Chance with Me dan berteriak, "Fans Jakarta, kalian seru banget!" setelah penampilan membawakan lagu tersebut.

NIKI beralih memainkan piano dengan apik saat membawakan lagu-lagu The Apartment We Won’t Share, Around, dan Lose.

Semua penonton bergemuruh setelah lagu Facebook Friends, ketika NIKI menyanyikan lagu Laskar Pelangi ciptaan Giring Nidji, 2008 lalu. Lagu itu menjadi lagu spesial dengan lirik bahasa Indonesia yang dinyanyikan pada konser hari pertama Nicole World Tour in Jakarta 2023.

Penampilan yang luar biasa ini pun berlanjut dengan lagu-lagu lainnya seperti La La Lost You, Split, dan Oceans and Engine.

Penonton kembali dikejutkan saat NIKI muncul dalam balutan seragam SMA pada saat membawakan lagu High School in Jakarta. Lagu ini sangat dinantikan oleh para penggemar di Jakarta untuk penampilan hari ini.

Penampilan ditutup dengan apik melalui lagu Low Key dan Every Summertime, mengakhiri hari pertama yang begitu berkesan dalam konser Nicole World Tour in Jakarta 2023. (RO/Z-1)