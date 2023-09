Mengambil Inspirasi dari Dekade 2000-an, Cody Jon Rilis Single Shoot!

PENYANYI dan penulis lagu asal Australia, Cody Jon, mengumumkan EP berjudul Death Wobbles, yang siap dirilis pada 3 November 2023 lewat Saint Lucky Records. Sebelumnya, dia merilis single baru yang serba catchy, Shoot!.

Shoot! bercerita tentang satu orang yang disukai semua orang. Ada kesan kolektif yang membuat kita semua merasa punya peluang namun juga bertanya-tanya, apakah ia punya niat jahat atau memang memiliki kepribadian yang menarik?

Dengan gaya produksi vokal yang terinspirasi dari ikon musik 2000-an seperti Brandy, Pharrell, dan Craig David, Shoot! menampilkan produksi yang lebih sederhana dibanding lagu-lagu Jon sebelumnya, dengan fokus pada gitar, drum, string, dan harmoni. Lengkap dengan pengisahan cerita yang gamblang.

Baca juga: Yeule Rilis Album Softscars

"String us along, make a bow with your collection. Wear in your hair, perfect your sweet reflection", Cody mengambil perhatian semua pendengarnya. Seperti lagu Promiscuous dari Nelly Furtado atau Senorita dari Justin Timberlake, Shoot! terdengar manis di telinga, catchy, dan serba jujur.

Tentang lagu terbarunya, Jon mengatakan, "Saya membuat lagu ini dengan teman saya Jondren. Itu adalah hari di mana saya mendarat di LA, tidak tahu apakah itu karena kurang tidur atau apa tapi ide-ide terus mengalir. Saya baru saja bertemu dengan seorang teman sebelum saya pergi dan situasi yang ia alami menginspirasi lagu ini. Saya memadukan pengalamannya dengan pengalaman serupa dan menyelesaikannya dalam beberapa jam. Membuat lagu ini adalah pengalaman yang unik, super kolaboratif, Jondren menyuruh saya menyanyikan pola drum, gerakan akord, bagian strings, dan ide apa pun yang muncul, dia kemudian menerjemahkannya ke dalam produksi dan merekamnya, dan menambahkan gaya khasnya. Kami berdua sangat menikmati proses ini dan saya belum pernah berkesempatan bereksperimen seperti ini sebelumnya. Menyanyikan bagian strings dan kemudian menonton J memainkannya secara langsung dengan biolanya adalah hal yang paling menarik, aku dari dulu suka permainan strings."

Lagu ini dilengkapi dengan video musik yang terinspirasi dari film dance 2000-an, yang disutradarai oleh Jamieson Kerr dan Rob James McLean.

Baca juga: Bruno Major Rilis Video Klip Single 18

Tentang konsepnya, Jon mengungkapkan, "Aku ingin menggunakan judul lagu ini dan mengkontekstualisasikannya kembali. Aku lalu mendapat ide untuk membuat video berkonsep meta seperti sebuah video dalam video yang memiliki alur cerita di balik layar yang mencerminkan lagu tersebut. Video ini menampilkan sebuah kelompok dance, lalu ada satu orang yang semua orang sukai, dan penonton harus mengetahui niat dari orang yang disukai tersebut. Aku menonton film-film seperti Step Up, Bring It On, Honey, untuk mendapatkan inspirasi untuk video klip ini dan bekerja sama dengan Jamieson Kerr dan Rob James McLean untuk mewujudkan ide ini. Aku merasa beruntung memiliki teman-teman penari yang sangat berbakat di video ini, aku belum pernah melihat orang sebanyak ini di lokasi syuting dan rasanya sangat istimewa dikelilingi teman-temanku di video ini."

Sejak melakukan debut pada 2022 lewat single Dirty Dancing dan Becky's Plan, Jon telah mendapatkan pujian khususnya dari triple j Unearthed yang mendaulatnya sebagai Feature Artist lewat single terakhirnya, Death Wobbles.

Ia juga disambut hangat oleh iHeartRadio, MTV, Early Rising, ELLE Japan dan banyak media lainnya.

Lewat EP Death Wobbles yang akan datang, Jon siap mengungkap lapisan baru dalam dunia soundscape-nya dan perkembangannya sebagai seorang musisi sejak ia pertama kali mulai menulis, mengeksplorasi tema-tema cinta, dan liku-liku yang terjadi di kehidupannya.

Jon siap tampil di SXSW Sydney dan telah tampil di BIGSOUND dan festival SXSW di Austin, Amerika Serikat.

Saat ini, Indonesia masuk ke dalam daftar negara-negara di dunia yang paling sering mendengarkan musiknya. (RO/Z-1)