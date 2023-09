Mengenal Sosok Bill Aristo, The Most Eligible dari Semarang yang Menikahi Runner-up Miss Indonesia

Baru-baru ini publik dihebohkan dengan pemberitaan mengenai publik figur, Bill Aristo. Pria yang dijuluki insan pers sebagai The most Eligible Bachelor of Semarang ini, menikahi kekasihnya Nadya Astrella yang merupakan runner-up Miss Indonesia, Miss Kulit Cantik dan Miss Talenta 2018, dengan sebuah pesta mewah di sebuah hotel di Semarang, pada 9 September 2023 lalu.

Lantas siapa sebenarnya Bill Aristo? Pria pemilik akun Instagram @billaristo ini adalah adalah CEO Arcraft Furnitures (www.arcraftfurnitures.com), perusahaan furnitur terkemuka di Indonesia dan investor real estate yang sukses. Selain pengusaha, ia juga kerap membuat membuat couple konten bersama kekasihnya yang kini telah resmi sebagai istrinya, yang kebetulan juga seorang selebgram.

Bill lahir pada 6 Juni 1995 di Semarang. Ia lulus dari University of Liverpool. Di saat kuliah, Bill mengikuti klub sepak bola di kampusnya untuk menempa fisik dan mentalnya. Bill juga merupakan sosok pekerja keras dan punya jiwa sosial tinggi. Dari sosial media instagramnya, dia juga terlihat hobi traveling, dan menyukai sepak bola, serta menggemari musik audio high-end.

Kisah cinta Bill dan Nadya sering menjadi perbincangan dan membuat penasaran. Mereka pertama kali bertemu di Solo, Kota kediaman Nadya. Bill melamar Nadya di Bali pada tanggal 9 Juni, dan mereka menikah pada tanggal 9 September. Tidak heran jika 9 adalah tanggal yang sangat berarti bagi pasangan ini. Tak mengherankan karena Bill adalah seorang Gemini, dan pantas disebut sebagai The Most Eligible Bachelor of Semarang karena dia adalah paket lengkap.

Love story Bill dan Nadya yang selalu bikin orang penasaran juga tidak lepas dari tantangan. Mereka berpacaran selama 5 tahun dan mengalami pasang surut. Mereka juga mengalami hubungan jarak jauh dan melewati berbagai macam banyak pelajaran dan pengalaman yang mendewasakan karakter mereka.

“Komunikasi yang baik itu penting. Tak peduli seberapa besar pertengkaran atau perdebatan kami berkomitmen untuk mengkomunikasikannya dan mengungkapkan perasaan masing-masing,” ujarnya kepada wartawan, akhir pekan kemarin.

Saat ini pasangan tersebut, sedang fokus membangun masa depan bersama dan memulai sebuah keluarga. Bill tengah mengembangkan sayap bisnisnya ke pasar lokal, dan dia yakin, Arcraft Furnitures mampu berkembang dan menciptakan brand awareness yang baik.

“Di atas langit, selalu ada langit yang lebih tinggi, dan di bawah lautan selalu ada laut yang lebih dalam, karena itu mindset saya sederhana, selalu bekejera keras dan bersyukur dalam kondisi apapun itu,” terang Bill menyoal motto hidupnya.(M-3)