RM, Jimin, V, dan Jungkook BTS Bergantian Daftar Wajib Militer hingga Akhir 2023

Hybe mengumumkan bahwa rencana pendaftaran wajib militer anggota BTS yang tersisa akan dirilis secara berurutan dalam tahun ini. Ketujuh anggota grup BTS yakni RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V dan Jungkook telah menandatangani perpanjangan kontrak dengan agensi mereka, BigHit Music (label eksklusif BTS di bawah Hybe), pada Senin (25/9).

Sebagai hasilnya, grup ini akan melanjutkan aktivitasnya sebagai grup penuh di bawah BigHit (Hybe), yang dipimpin oleh Chairman Bang Si-hyuk. Mereka akan melanjutkan aktifitas mereka pada 2025 ketika semua anggota telah menyelesaikan wajib militer mereka.

"Semua anggota BTS telah menyelesaikan perpanjangan kontrak kedua mereka. Para anggota yang saat ini menjalani wajib militer (Suga, J-Hope, Jin) akan menyelesaikan wajib militer mereka pada tahun 2025, dan kontrak baru mereka akan dimulai pada saat itu. Kami akan mengumumkan rencana wajib militer untuk anggota BTS yang tersisa secara berurutan dalam tahun ini," ungkap Big Hit dalam keterangan resmi mereka di Weverse pada Selasa (26/9).

Pemerintah Korea Selatan, mengharuskan semua warga pria sehat untuk menjalani dinas militer selama 18-21 bulan sebelum mencapai usia 28 tahun. Anggota BTS sebelumnya telah diberikan pembebasan untuk menunda pendaftaran wajib mereka hingga berusia 30 tahun setelah menerima Order of Cultural Merit pada 2018 dari presiden di masa itu, Moon Jae-in.

Jin, anggota tertua BTS, saat ini sedang menjalani tugas aktif, begitu juga dengan J-Hope dan Suga. RM harus mendaftar sebelum akhir tahun 2025, Jimin dan V sebelum akhir tahun 2026, dan Jungkook sebelum akhir tahun 2028.

Suga baru-baru ini menggelar konser encore Agust D selama tiga malam di Seoul. Jungkook, Jimin, dan RM mengejutkan penggemar dengan bergabung dengan rekan satu grup mereka, Suga, masing-masing pada malam konser yang berbeda.

Sementara itu, lagu solo Taehyung Rain Days telah melampaui 100 juta stream di Spotify, platform streaming terbesar di dunia. Ini menjadi lagu kedua dari album solo debutnya yang dirilis baru-baru ini, Layover, yang mencapai tonggak sejarah ini.

Rainy Days juga menjadi lagu solo kelima di profil Spotify-nya yang melampaui 100 juta stream, mengikuti Sweet Night, Christmas Tree, It's Definitely You, dan Love Me Again.

Selanjutnya, Jungkook akan merilis single digital solo keduanya, 3D (feat. Jack Harlow), pada Jumat (29/9) pukul 11.00 WIB. Setelah menjadi bintang utama dalam Festival Global Citizen 2023 di Central Park New York pada Minggu (24/9), Jungkook mengakhiri penampilannya dengan menayangkan video teaser untuk single keduanya.

Sebagai artis solo Korea pertama yang menjadi bintang utama dalam festival tersebut, video bocoran selama 10 detik ini membuat penggemar sangat menantikan rilis penuhnya.

BTS, yang debut pada Juni 2013, sebelumnya telah menandatangani perpanjangan kontrak pertama dengan Big Hit Music pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, mereka menjadi penyanyi Korea pertama yang mencapai peringkat #1 di tangga album utama Billboard, 'Billboard 200', menjadi grup K-pop pertama yang mencapai peringkat #1 di 'Billboard Hot 100', dan menjadi penyanyi Korea pertama yang tampil dan dinominasikan dalam Grammy Awards Amerika Serikat, serta mencatat banyak pencapaian lainnya. (Z-10)