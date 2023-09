Lee Sang Yeob akan Nikahi Nonselebritas, Maret 2024

AKTOR Korea Selatan Lee Sang Yeob dilaporkan akan menikah dengan seseorang yang bukan selebriti pada Maret 2024 mendatang.

Menurut laporan eksklusif dari Sports Seoul, Lee Sang Yeob akan menikah pada Maret 2024 dengan seseorang yang bukan selebriti yang lebih muda darinya.

Calon istrinya dikenal memiliki penampilan yang sangat cantik. Dia telah menjaga hubungannya dengan sangat rahasia mengingat status nonselebritinya, dan baru-baru ini, ia mulai memberitahu orang di sekitarnya tentang pernikahan mereka yang akan datang.

Lee Sang Yeob memulai debut pada 2007 tetapi mendapatkan popularitas melalui drama Korea seperti The Innocent Man, While You Were Sleeping, dan Once Again. Ia juga mendapat banyak perhatian melalui penampilannya di acara variety seperti Running Man atau Sixth Sense.

Di Sixth Sense sendiri, Ia sempat dirumorkan menjalin hubungan dengan rapper Jessi. Tidak jarang keduanya dijodoh-jodohkan oleh anggota Sixth Sense seperti Yoo Jae Suk, Jeon So Min, dan Lee Mi Joo.

Agensinya, UNGBIN ENS, telah mengkonfirmasi laporan tersebut.

"Lee Sang Yeob sedang mempersiapkan pernikahannya dengan seseorang yang bukan selebriti pada Maret. Mereka telah memulai persiapan untuk pernikahan mereka," tulis UNGBIN ENS.

Lee Sang Yeob adalah seorang aktor terkenal Korea Selatan. Kdrama paling populernya adalah My Lovely Boxer dan Once Again.

Ia bergabung dengan industri hiburan Korea pada 2007 dan memainkan peran utama dalam banyak film dan drama hits. Nama agensinya adalah UNGBIN ENS. Ia menempuh pendidikan di Universitas Hanyang, Korea Selatan.

Lulusan Universitas Hanyang tersebut merupakan sahabat dekat Jin BTS. Lee Sang Yeob adalah cucu dari pengusaha terkenal Korea, Kim Jong Jin, yang merupakan pemilik POSCO. POSCO adalah perusahaan pembuatan baja terkenal di Seoul, Korea Selatan.

Pada 2013, ia pernah menjalin hubungan asmara dengan aktris Gong Hyun Jo, tetapi hubungan mereka berakhir pada 2016. (Z-1)