Setelah 11 Tahun Menikah, Ki Eun Sae Putuskan Berpisah

AKTRIS Ki Eun Sae, 40, telah mengumumkan perceraiannya setelah 11 tahun menikah. Ki Eun Sae mengonfirmasi laporan perceraiannya dengan suaminya, yang merupakan seorang pengusaha Korea-Amerika setelah menikah pada 2012 silam. Dilaporkan alasan perceraian mereka diajukan karena perbedaan kepribadian.

"Saya datang untuk mengakhiri pernikahan saya dengan seseorang yang sudah lama bersama saya dan kami mendukung masa depan satu sama lain," kata Ki Eun Sae dilansir dari AllKPop, Senin (25/9).

Aktris drama Hospital Playlist itu menyebut dirinya mengharapkan dukungan dari penggemarnya untuk masa depan dirinya yang lebih baik lagi.

"Mungkin ada banyak orang yang khawatir, tapi saya akan mempertimbangkan semua dukungan kalian untuk mendoakan masa depan yang lebih baik bagi saya, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk terus menyambut kalian dengan proyek dan aktivitas hebat," ungkapnya.

Ki Eun Sae baru-baru ini membintangi drama JTBC 2023 The Good Bad Mother dan drama SBS Now, We Are Breaking Up pada 2021-2022. (Z-1)