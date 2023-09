Bruno Major Rilis Video Klip Single 18

USAI mengunjungi Jakarta, bulan lalu, penyanyi, penulis lagu, dan multiinstrumentalis asal Inggris, Bruno Major, merilis video klip single 18, yang diambil dari album Columbo.

Lagu 18 merangkum rasa kepedihan yang Major rasakan setelah ia kehilangan dua orang yang ia cintai karena mereka memilih untuk mengakhiri hidup mereka.

Major bernyanyi, "I'm twice the age you'll ever be." ["aku saat ini berumur dua kali dari umurmu dulu"].

Disutradarai Tess Lafia, yang juga telah berkolaborasi dengan Laufey, video klip 18 direkam secara one-take di hutan pinus penuh salju. Major berjalan di antara pepohonan sambil ia mengingat semua kenangan manis yang pernah ada seraya langit berubah dari gelap hingga terang.

18 adalah satu dari 12 lagu di album terbaru Major, Columbo, yang merupakan kelanjutan dari album To Let a Good Thing Die, yang dirilis pada 2020.

Columbo merupakan karya terbaik dan paling jujur dari Major hingga saat ini, bak sebuah buku autobiografi yang menampilkan beraneka ragam sound dari Major.

Agustus lalu, Major menggelar tur Asia yang turut mengunjungi Jakarta. Tiket konser Jakarta Major terjual habis hanya dalam dua hari.

Talenta Major yang tidak terpungkiri telah berhasil mengumpulkan lebih dari 1.4 miliar stream dengan lebih dari 2.4 juta stream setiap bulannya. Musiknya meraih sambutan hangat dari berbagai media internasional seperti Billboard, Rolling Stone, Hypebeast, dan sebagainya.

Indonesia, saat ini, duduk di peringkat #1 dalam daftar negara-negara di seluruh dunia yang paling sering mendengarkan musiknya berdasarkan data streaming. Selain itu, Jakarta turut duduk di peringkat #1 dalam daftar Top Cities Global-nya. (RO/Z-1)