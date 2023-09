Balming Tiger Rilis Single Kamehameha

KOLEKTIF asal Seoul, Balming Tiger merilis single baru berjudul Kamehameha, sekaligus mengumumkan album perdana mereka January Never Dies, yang siap dirilis pada 19 Oktober 2023.

Sebuah kolektif musik penuh ragam yang mengambil nama dari salep Tiger Balm, Balming Tiger, menyebut diri mereka sebagai band K-pop alternatif multinasional yang ingin memberikan dampak secara global sambil membuat jalan unik mereka sendiri di ranah K-pop.

Visi kreatif utama dari Balming Tiger adalah untuk menjadi cerminan dan perwakilan generasi muda saat ini seraya mereka memopulerkan kultur anak muda Asia yang serba hyper-expressive, dengan sumber inspirasi dari berbagai belahan dunia.

Bernuansa bouncy dan playful, nuansa musik yang diusung Kamehameha merupakan tribute kepada drinking game asal Korea dengan nama yang sama.

Video klip Kamehameha layaknya sebuah simulasi dari sensasi light-headed dan penuh percaya diri saat kita sedang tidak sepenuhnya sadar.

Lagu baru mereka diproduseri bj wjwn dan menampilkan penampilan vokal dan melodi dari sogumm.

Komposisi Kamehameha yang lebih minimalis terdengar berbeda dibandingkan dengan single-single mereka sebelumnya. Chanchee Hong, personel Balming Tiger yang bertanggung jawab untuk semua hal visual, membuat artwork single Kamehameha dan video klipnya yang sinematik.

Tentang lagu terbaru mereka, Balming Tiger mengatakan, "Kamehameha adalah lagu yang mengekspresikan kondisi psikis seorang karakter yang sedang mabuk berat. Lagu ini terinspirasi dari drinking game asal Korea yang semua orang dewasa di Korea tahu. Kami membandingkan sensasi mabuk dan penuh percaya diri dengan istilah Kamehameha dari Dragon Ball. Lagu ini juga mengandung makna satir bahwa rasa percaya diri akibat alkohol bukanlah diri yang sebenarnya."

Kamehameha menjadi single keempat dari album mereka mendatang. Sebelumnya mereka telah merilis sederet single yaitu SOS pada April, Trust Yourself pada Januari, dan SEXY NUKIM pada September 2022, yang menampilkan RM dari GRUP DIOLA K-pop, BTS, yang sukses menduduki posisi #1 di chart Billboard World Digital Song Sales. Hingga kini, video klip SEXY NUKIM telah mengumpulkan lebih dari 16 juta view.

Balming Tiger terdiri dari sekumpulan seniman yaitu performer Omega Sapien, sogumm, bj wnjn, dan Mudd the student, yang baru-baru ini muncul di acara musik populer Korea Selatan, SMTM, produser San Yawn dan Unsinkable, sutradara Jan' Qui dan Leesuho, DJ Abyss, seniman visual Chanhee Hong, dan penulis Henson Hwang.

Setiap personel mengekspresikan identitas seni dan energi yang berbeda dan serba beragam. Semuanya bersatu padu untuk merangkai dunia visual khas Balming Tiger.

Salah satu founding member dan sensasi rap K-pop, Omega Sapien, merilis solo EP-nya WUGA lewat LuckyMe tahun lalu yang menampilkan sederet kolaborasi memukau termasuk dengan produser nomine penghargaan Grammy Baauer, Sega Bodega dari label NUXXE, dan Vernon dari kolektif K-pop SEVENTEEN.

WUGA dirilis setelah kesuksesan album remix Omega, Garlic and the Mugwort: The Genesis. Omega bekerja sama dengan sederet produser dan kolaborator untuk mendorong batasan musik alternatif yang menghasilkan sebuah perpaduan musik digital hardcore, hyper-pop, alt-rap, dan electronica.

Balming Tiger meramaikan festival ikonik SXSW di Austin, Amerika Serikat (AS) tahun ini lewat acara Tiger Den, yang menampilkan lineup 100% musisi Asia pertama di sejarah SXSW termasuk Tuan Tigabelas dan Yacko dari Indonesia, Shye (Singapura), Tohji (Jepang), LØREN (Korea Selatan), dan Lunadira (Malaysia).

Tahun ini, Balming Tiger akan mengakhiri tur dunia mereka di festival Maho Rasop di Bangkok, Thailand pada 2 Desember mendatang.

Kamehameha menjadi kepingan puzzle terakhir sebelum album perdana mereka yang ditunggu-tunggu dirilis bulan depan. (RO/Z-1)