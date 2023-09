Mengenal Novi Mundo, Punya Bakat Ganda Sebagai DJ dan Model

DUNIA musik elektronik Indonesia terus memunculkan bakat cemerlang. Salah satunya ialah Disc Jockey (DJ) Novi Mundo. Nama ini mungkin sudah tidak. Ia mencapai puncak popularitasnya ketika ia dinobatkan sebagai salah satu dari Indonesia SEA TOP 50 DJANE pada 2016.

Namun, perjalanan menuju kesuksesan tidaklah mudah. Ia telah bekerja keras dan mengukir namanya dalam berbagai ajang kompetisi dan penampilan yang memukau. Salah satu pencapaian awal Novi adalah kemenangannya di Class Mild Acceleto Auto Contest Battle DJ's.

Ini adalah salah satu kompetisi DJ bergengsi di Indonesia yang menguji kemampuan DJ dalam memadukan berbagai jenis musik dengan energi tinggi dan keterampilan memainkan peralatan musik. Kemenangan ini menjadi tonggak awal bagi karirnya yang gemilang.

Baca juga : Indofood Dukung Konser Emas 50 Tahun God Bless, Tiket Early Sale Langsung Ludes

Selain menjadi seorang DJ berbakat, Novi Mundo juga adalah seorang model penuh waktu yang sukses. Ia adalah finalis Putri Indonesia Sumatera 2012,

Selain itu, ia juga meraih gelar 2nd Model Cardinal Awards Indonesia pada tahun yang sama. Kehadirannya dalam dunia modeling memberikan warna yang unik pada karirnya yang serba bisa.

Baca juga : Debut Runway di Versace Show

Tidak hanya meraih prestasi di atas panggung, Novi Mundo juga dikenal karena perjalanan turnya yang mengesankan. Pada 2013, ia mengadakan tur ke 23 kota bersama PJoana, seorang DJ ternama lainnya. Ini adalah salah satu momen penting dalam karirnya yang memperluas pengaruh musik elektronik di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2014, Novi Mundo terlibat dalam sebuah proyek yang luar biasa dengan Shena Warrior. Mereka mengadakan tur ke 20 kota, yang semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu DJ terkemuka di Indonesia.

Karya Musik yang Mengesankan

Novi Mundo tidak hanya berfokus pada pertunjukan langsung. Ia juga telah merilis mini album dan single pertamanya pada 2014 di label luar Indonesia, menunjukkan kemampuannya dalam menciptakan musik yang unik dan menginspirasi. Karya-karyanya telah mendapatkan pengakuan luas di dunia musik elektronik.

Selama karirnya, Novi Mundo telah meraih berbagai penghargaan, termasuk the Best in Social Media Shorty Awards 2013, Cover Booze Magazine 2013 DJ's Jaktv, Cover Club Magz 2015, Yamaha Live Nobar Trans TV 2015, dan banyak lagi.

Meski demikian, Novi mengakui, musik menjadi yang utama dalam kariernya. Komitmen ini tercermin dalam dedikasinya untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik dalam setiap penampilannya.

"Menjadikan karir di dunia musik DJ sebagai kegiatan nomor satu." kata Novi.

Untuk mengenal DJ Novi Mundo lebih lanjut dan mengikuti perjalanan karirnya yang mengesankan, Anda dapat mengunjungi akun media sosialnya di Instagram (@djnovimundo), YouTube (dj novi mundo), dan Tik Tok (dj.novimundo). (Z-5)