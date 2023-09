Putri Ariani Lolos ke Final America's Got Talent

PUTRI Ariani berhasil mencapai babak final America's Got Talent (AGT) musim ke-18 setelah diumumkan secara langsung dalam acara AGT Result Show, pada Rabu (6/9) di Los Angeles. Putri Ariani akan bersaing dengan 10 finalis lainnya, yakni Adrian Stoica and Hurricane, Lavender Darcangelo, Ahren Belisle, Murmuration, Mzansi Youth Choir, Chibi Unity, Anna DeGuzman (penari dan aktris berbakat), 82nd Airborne Division Chorus, Ramadhani Brother, dan AVANTGARDEY.

Babak final AGT 2023 akan diselenggarakan pada Selasa (26/9) malam waktu AS atau Rabu (27/9) pagi waktu Indonesia. Pemenang dari kompetisi bakat ini berkesempatan untuk meraih hadiah sebesar US$1 juta, setara dengan Rp15,3 miliar, serta kesempatan tampil di Las Vegas.

Sebelumnya, Putri Ariani tampil di babak semifinal AGT 2023 di Pasadena, Los Angeles, AS, di malam yang sama. Saat itu, ia membawakan lagu "I Still Haven't Found What I'm Looking For" yang diperkenalkan U2.

Setelah penampilannya selesai, Putri Ariani mendapatkan standing ovation dari keempat juri, yaitu Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum, dan Howie Mandel, serta dari penonton yang hadir di Pasadena Civic Auditorium.

Diketahui, Putri Ariani telah mencuri perhatian Simon Cowell dengan penampilannya yang memukau, termasuk saat menyanyikan dua lagu, yaitu lagu buatannya sendiri berjudul "Loneliness" dan "Sorry Seems to Be the Hardest" yang populer dari Elton John. Akibat penampilannya yang luar biasa, Simon Cowell memberikan golden buzzer kepada Putri Ariani, yang otomatis membawanya ke babak semifinal AGT 2023.

Selain itu, Putri Ariani juga meraih nominasi dalam kategori Produksi Re-Aransemen Terbaik dalam Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2023 berkat lagunya yang berjudul "Loneliness," yang ia ciptakan dan nyanyikan. (Z-3)