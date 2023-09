Pokemon TCG Academia Hadir di Empat Mall AEON Jabodetabek

AKG Entertainment dan PT AEON Mall Indonesia telah menggelar Pokemon Trading Card Game (TCG) Academia di empat mall AEON di Jabodetabek. Rangkaian pertama dimulai di AEON Sentul City pada Selasa (19/9) hingga Minggu (24/9).

Setelah AEON Sentul City, Pokemon TCG Academia akan berlanjut ke AEON BSD pada 16-22 Oktober 2023, AEON Jakarta Garden City pada 23-29 Oktober 2023, dan AEON Tanjung Barat pada 30 Oktober sampai dengan 5 November 2023.

"Pokemon TCG Academia dapat terselenggara berkat dukungan penuh The Pokemon Company dan juga PT AEON Mall Indonesia. The Pokemon Company membantu kami merencanakan dan merancang acara, di sisi lain PT AEON Mall Indonesia telah mendedikasikan AEON Mall BSD, Jakarta Garden City, Sentul City dan Tanjung Barat untuk menjadi arena Pokemon TCG Academia di Indonesia," ujar General Manager AKG Entertainment, Official Distributor Pokémon Game Kartu Koleksi di Indonesia, Christina Lim.

"Tujuan utama diadakannya Pokemon TCG Academia ini untuk mengenalkan dan mengajarkan cara bermain Pokemon Game Kartu Koleksi, terutama untuk mereka yang belum tahu apa itu Kartu Pokemon ataupun cara bermainnya."

"Semua aktivitas dan acara di Pokemon TCG Academia adalah gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Pengunjung dapat mengikuti semua acara selama kuota tersedia dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan," lanjutnya.

Berbagai acara dan aktivitas yang berhubungan dengan Pokemon telah disiapkan bagi para pengunjung Pokémon TCG Academia di empat mall AEON ini.

Ada Learn & Play Pokemon Game Kartu Koleksi; workshop yang dapat diikuti oleh siapa saja yang belum tahu cara bermain atau baru saja memulai bermain Kartu Pokemon.

Ada juga Beginner Mini Tournament; turnamen berhadiah bagi para pemula untuk menguji kemampuan bermain Pokemon Game Kartu Koleksi mereka.

Selain itu, Pikachu Meet & Greet dan Pikachu Parade & Dance Show akan hadir setiap akhir pekan untuk menghibur seluruh pengunjung mall, dengan dilengkapi Pokemon Pop Up Store sebagai tempat mendapatkan produk-produk orisinal Pokémon.

"Kami menargetkan lebih dari 400 ribu orang akan mengunjungi seluruh AEON Mall selama Pokemon TCG Academia berlangsung. Kami harap dengan beragamnya pilihan hiburan akan memberikan pengalaman menyenangkan dan tak terlupakan bagi pelanggan kami, baik di AEON Mall BSD City, Jakarta Garden City, Sentul City dan juga Tanjung Barat," ujar Senior Manager Marcomm, Exhibition and Digital PT AEON Mall Indonesia Juanita Rustandi.

Tidak hanya di Indonesia, Pokemon TCG Academia juga telah diadakan di Malaysia. Selain pusat-pusat perbelanjaan atau mall, event ini dapat dibuat di berbagai lokasi strategis lain, seperti kampus atau universitas, maupun di gerai-gerai toko buku yang menyediakan Pokemon Game Kartu Koleksi.

Di Malaysia sendiri, Pokemon TCG Academia dijalankan di kampus-kampus universitas dengan nama Pokémon TCG Academia University Invasion. (RO/Z-1)