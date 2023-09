Gandeng Hardy, Beartooth Rilis Single The Better Me

MENJELANG perilisan album baru The Surface, 13 Oktober mendatang, band peraih sertifikat emas dan miliaran stream asal Amerika Serikat (AS), Beartooth, yang beranggotakan Caleb Shomo (vokalis), Zach Huston (gitaris), Will Deeely (gitaris), Oshie Bichar (pemain bass), dan Connor Denis (drummer),melepas sebuah single baru berjudul The Better Me, yang menampilkan penyanyi dan penulis lagu Hardy.

Kolaborasi itu adalah hasil dari keduanya mengagumi karya musik satu sama lain ditambah persahabatan mereka selama ini.

Dalam sebuah percakapan dengan Billboard, Hardy bahkan terus terang mencari nasihat dari Shomo mengenai cara agar ia bisa lebih baik dalam bernyanyi dan juga berteriak dalam membawakan sebuah lagu.

"Ada momen di mana kita suka merasa ada versi diri kita yang jauh lebih baik di dalam diri kita yang perlu kita temukan dan bawa ke dalam hidup kita," kata Shomo.

"Lagu ini bercerita tentang perjalanan yang membawaku kepada kesimpulan itu. Sederhananya, aku sendiri yang membuat pilihan untuk menjadi versi terbaik dari diriku," lanjutnya

Selain itu, semua lagu yang dirilis sebelumnya seperti Riptide, Sunshine, Might Love Myself, dan Doubt Me telah mengumpulkan hampir 54 juta stream sejauh ini.

Beartooth atau pun Hardy, saat ini, sedang berada pada peringkat 15 teratas di chart radio Active Rock di AS dan posisinya terus naik.

Bahkan Might Love Myself dari Beartooth sudah naik dua minggu ini dan kini berada di peringkat ke-15 di tangga lagu radio Active Rock. Pencapaian ini merupakan pencapaian tercepat dalam karier mereka dalam mencapai peringkat 15 teratas.

The Surface adalah album yang menunjukkan perjalanan yang sangat penting dan juga personal bagi sang vokalis Beartooth, Shomo, yang tidak pernah ragu untuk berbagi pengalamannya pribadi secara terus terang dalam musiknya dan dengan para penggemarnya.

Namun, ia telah mencapai titik balik dengan pandangan yang lebih optimis terhadap hidupnya dan menunjukkan pertumbuhan luar biasa sebagai seorang seniman dan manusia melalui lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari album ini. (RO/Z-1)