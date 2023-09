BTS Perpanjang Kontrak, BigHit Donasi untuk UNICEF

HYBE mengumumkan bahwa seluruh anggota BTS telah memperbarui kontrak eksklusif mereka dengan BigHit Music. Ketika berita perpanjangan kontrak mereka diumumkan oleh Hybe, BigHit Music juga telah melakukan donasi senilai 1 miliar won, untuk UNICEF kepada Komite Korea.

Berita ini menjadi sumber kebahagiaan bagi para penggemar karena anggota-anggota ini satu per satu akan masuk wajib militer dan sedang mengerjakan proyek solo mereka. Ini adalah momen yang penuh kegembiraan bagi seluruh Army, dan sebagai tanda terima kasih kepada mereka, BTS telah melakukan donasi besar. Ketika berita perpanjangan kontrak mereka diumumkan oleh Hybe, BigHit Music juga telah melakukan donasi senilai 1 miliar won, untuk UNICEF kepada Komite Korea. Langkah ini merupakan kelanjutan dari kampanye Love My Self yang diluncurkan pada November 2017.

Tujuan kampanye ini adalah untuk #ENDviolence terhadap anak-anak dan memastikan bahwa anak-anak dan remaja aman dan sehat. BTS dan para penggemar telah mengumpulkan dana bersama-sama di masa lalu untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan sekolah, dan pelecehan seksual di seluruh dunia. Amal yang dilakukan oleh BigHit Music dilakukan atas nama Army untuk menunjukkan cinta dan dukungan mereka kepada para penggemar dan BTS.

Menurut pernyataan Hybe, kemungkinan BTS akan memiliki kegiatan yang padat pada 2025. Grup K-pop ini diperkirakan akan kembali dengan anggota lengkap setelah selesai menjalani wajib militer mereka.

Baru-baru ini, Suga BTS mengumumkan masuk wajib militer, yang dijadwalkan pada Jumat (22/9). Ia akan menjadi anggota ketiga yang melayani wajib militer setelah Jin dan J-Hope. Ini adalah kali kedua grup ini memperbarui kontrak mereka dengan perusahaan tersebut.

Leader BTS, RM, mengunggah sebuah insta story di akun Instagram pribadinya, menandai halaman resmi Instagram BTS dengan tagar #Army dan 2025 yang ditulis dengan hati ungu di sampingnya. Berita ini sudah membuat para Army berspekulasi tentang durasi kontrak baru, dengan beberapa mengharapkan bahwa kontrak ini akan berlanjut hingga tahun 2030 dan yang lain berharap akan berlangsung selama 10 tahun lagi.

Dengan beberapa anggotanya telah masuk wajib militer, label tersebut memastikan kepada para penggemar bahwa band ini akan terus bekerja dengan BigHit pada rilis-rilis masa depan mereka mulai dari tahun 2025 ke depan, sesuai dengan pernyataan yang dibagikan oleh perusahaan induk BigHit, Hybe.

Musim panas lalu, BTS mengumumkan bahwa mereka akan menjalani cuti, karena beberapa anggota akan menyelesaikan wajib militer mereka dan yang lain mengejar karir solo.

Ketujuh anggota band yang berkeliling dunia ini telah masuk tangga lagu Billboard dengan yang terbaru adalah V dengan album solo enam lagunya berjudul Layover yang berhasil menduduki peringkat No. 2 di tangga lagu album Billboard 200, di belakang Olivia Rodrigo. (Z-10)