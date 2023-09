Go Yoon-jung Dipastikan Tampil dalam Spin-off Drama Hospital Playlist

AKTRIS Go Yoon-jung, yang saat ini terlihat dalam K-drama hit bergenre Sci-fi fantasi berjudul Moving, siap untuk berperan dalam spin-off dari Hospital Playlist yang akan datang. K-drama ini dijadwalkan rilis pada paruh pertama tahun 2024.

Pada Rabu (20/9), tvN mengumumkan bahwa Go Yoon-jung telah dikonfirmasi sebagai bintang dalam K-drama baru ini dengan judul yang diterjemahkan secara harfiah menjadi "Hidup Seorang Penduduk yang Akan Bijak Suatu Hari Nanti." Dalam seri ini, aktris Moving ini akan memerankan seorang dokter residen Obstetri dan Ginekologi tahun pertama di cabang Jongro dari Yulje Medical Center.

Acara ini akan disutradarai oleh Shin Won-ho dan ditulis oleh Lee Woo-jung, yang dikenal atas karyanya dalam seri Reply dan Hospital Playlist. Shin Won-ho dan penulis Lee Woo-jung dikenal karena selalu menghadirkan cerita-cerita berdampak dengan narasi yang dapat dirasakan, humor cerdas, dan momen-momen yang menghangatkan hati dalam karya-karya sebelumnya.

Shin Won-ho dan penulis Lee Woo-jung juga akan memperluas peran kreatif mereka dalam K-drama ini. Sebagai hasilnya, antisipasi tinggi untuk kombinasi hiburan dan emosi segar yang akan mereka bawa ke seri baru ini. Menambah kegembiraan, direktur Lee Min-soo dari Stain dan Let's Meet in an Unfamiliar Season, bersama dengan penulis Kim Song-hee, yang sebelumnya berkontribusi sebagai penulis asisten untuk Reply 1988 dan Hospital Playlist, telah bergabung dalam tim produksi, yang lebih meningkatkan ekspektasi para penggemar.

Sama seperti pendahulunya, drama ini akan terus menggali pengalaman nyata dan dapat dirasakan dari dokter dan penduduk di rumah sakit universitas. Ini akan menjelajahi dinamika rumit persahabatan mereka dan hambatan yang akan mereka hadapi.

Melalui pelatihan yang menuntut mereka, penonton akan mengikuti kisah-kisah yang memikat dari perjalanan pemeran menjadi dokter.Spin-off ini akan dirilis pada paruh pertama 2024.

Go Yoon-jung debut dalam dunia akting pada 2019 dengan perannya dalam drama He Is Psychometric. Sejak itu, dia telah mengambil karakter-karakter beragam dalam proyek-proyek terkenal, termasuk seri Netflix Sweet Home," "Law School" JTBC, film "Hunt," dan drama tvN yang populer "Alchemy of Souls" di mana dia memerankan tokoh Nak Su yang sangat dicintai. Dengan penampilan impresifnya, dia telah memperkuat posisinya sebagai bintang muda yang sedang naik daun dalam industri hiburan.

Selain itu, serial asli Disney+-nya yang berjudul Moving adalah salah satu K-drama yang paling banyak ditonton saat ini di Korea Selatan dan secara global. Orang-orang dengan antusias menantikan sinergi unik yang akan dia bawa melalui kolaborasinya dengan tim Shin Won-ho. Mereka juga ingin melihat bagaimana dia akan berkontribusi dalam menggambarkan esensi generasi 20-an secara autentik dalam proyek baru yang menarik ini. (Z-10)