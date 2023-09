Julie Chen Moonves Akui Operasi Plastik supaya Tetap Terlihat Muda

Penyiar berita asal Amerika Serikat Julie Chen Moonves mengaku kepada publik bahwa ia melakukan operasi plastik pada 2018. Sebagai seorang yang bekerja di depan layar, Moonves menilai hal itu sangat diperlukannya untuk tetap tampak segar dan cantik.

“Dalam pekerjaan di depan televisi, sebagai seorang wanita, ada ekspektasi untuk terlihat muda. Ada ekspektasi untuk terlihat menarik di mata masyarakat, terutama di Hollywood yang tidak ramah terhadap perempuan yang menua,” kata Moonves dalam audiobook-nya berjudul But First, God.

Ia menyadari penampilan sangat penting untuk menunjang kariernya. Ia memahami betul penonton ingin melihatnya tetap segar di setiap tahun.

Perempuan berusia 53 tahun itu melakukan operasi plastik setelah lepas dari acara The Talk saat usianya berusia 48 tahun. Operasi plastik, baginya, terasa seperti sebuah bentuk penyembuhan dan merupakan cara untuk membuktikan bahwa mereka yang jahat tidak bisa membuatnya hancur.

“Anda tahu bagaimana beberapa orang, ketika mereka putus cinta, mereka berusaha mendapatkan penampilan yang lebih baik? Nah, saya ingin mendapatkan wajah yang lebih baik,” ucap dia.

Pernah, satu waktu, pembawa acara Big Brother itu tertangkap kamera paparazi setelah berkunjung ke dokter operasi.

“Sehabis bertemu dengan dokter, saya terlihat benar-benar tidak dikenali dan sepenuhnya dibalut seperti mumi. Tanpa saya sadari saya tertangkap oleh paparazi,” tuturnya.

But First, God menceritakan tentang kehidupan Moonves. Di dalam audiobook itu, ia juga menceritakan tentang keputusannya keluar dari The Talk. Itu menjadi sebuah keputusan yang dia rasakan sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari. (Z-11)