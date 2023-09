Rayakan Dua Dekade Berkarir, D'Masiv akan Manggung di Old Trafford

DALAM rangka memperingati 20 tahun D'Masiv, Rian Ekky Pradipta (vokalis), Dwiki Aditya Marsall (gitaris), Nurul Damar Ramadan (gitaris), Rayyi Kurniawan Iskandar Dinata (bassis), dan Wahyu Piadji (drummer) akan menggelar tur Eropa bertajuk D'Masiv 20AD TO THE WORLD'. Rian dkk akan menggelar konser intimate di The International Suite Stadion Old Trafford di Manchester, Inggris pada 8 Oktober 2023.

Untuk para fans Manchester United seperti Rian, dapat mengikut MU Fans Meet-Up. Ia juga akan menyanyikan lagu "Jangan Menyerah" dan "Cinta Ini Membunuhku" untuk para pendukung Setan Merah.

Sebelumnya, Rian sudah pernah berkunjung ke Old Trafford sebagai penonton pertandingan klub bola kesayangannya yaitu Manchester United. Bahkan, saat itu, ia menganggap dirinya sedang pulang kampung. Kedatangannya ke Inggris tersebut berlanjut dengan perjalanannya ke Los Angeles, Amerika Serikat.

Baca juga: Noui Rilis Single The Moon Is Not Here

Kali ini bersama anggota bandnya, Ryanakan menghibur penggemar D'Masiv yang biasa disebut dengan Masivers secara intimate dengan berbagai kelebihan yang diberikan selain menonton konser.

Di kesempatan tersebut, penonton dapat menyaksikan Alan Keegan sebagai MC konser dan juga Live Performance dari musisi lokal Manchester yakni Roy Bennet.

Tidak hanya itu, penonton juga dapat mengikuti lelang dengan berbagai hadiah. Terdapat pula bazaar makanan Indonesia hingga workshop untuk entrepreneurship dan networking.

Baca juga: Lakukan Comeback, Vidi Aldiano Tampilkan Citra Diri Baru

Dimulai dari Malaysia yakni pada 3 Juni 2023 di Zepp Kuala Lumpur, Malaysia, konser D'Masiv ini berlanjut di Basket Hall Senayan pada 1 Juli 2023. Kemudian pada 6 Juli 2023, D'Masiv tampil menghibur penggemar di The Star Theatre, Singapura.

Selain Manchester, D'Masiv akan mengunjungi New York, Los Angeles, Philadelphia, Liverpool, Hamburg, Amsterdam, hingga Australia. (Z-1)