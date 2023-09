Dirumorkan Bubar, SM Entertainment Konfirmasi Comeback Full Album Red Velvet

SM Entertainment mengkonfirmasi Red Velvet sedang mempersiapkan album studio dengan tujuan rilis pada bulan November. Grup K-pop yang beranggotakan lima orang di bawah naungan SM Entertainment ini akan membuat comeback penuh bersama-sama setelah satu tahun dengan album full-length, di tengah-tengah rumor pembubaran.

Grup ini akan membuat comeback hampir setahun setelah perilisan terakhir mereka dan akan merilis album full-length ketiga mereka setelah enam tahun sejak debut mereka. Album full-length kedua mereka, The Velvet, dirilis pada tahun 2017.

Meskipun ada beberapa rumor pembubaran, namun berita ini datang sebagai kejutan mendadak bagi para penggemar. Pemimpin Red Velvet, Irene, baru-baru ini juga menjadi berita karena rumor perpanjangan kontraknya. Juga dilaporkan bahwa Seulgi telah memperbarui kontrak dengan agensi pada bulan Agustus 2023.

Baca juga: SM Entertainment Resmi Rilis Mini Album D.O. Exo “Expectation”

Menanggapi berita tentang comeback mereka, seorang penggemar menulis di X, "Akhirnya! Kami penggemar Red Velvet telah menunggu begitu lama untuk mereka kembali." "Dunia akan diselamatkan pada bulan November," tambah yang lain. Seorang penggemar lainnya menulis, "Berita pembubaran dan comeback dalam satu bulan yang sama. Dua sisi yang berbeda."

Red Velvet debut pada tahun 2014 dengan single berjudul "Happiness". Pada saat itu hanya ada empat anggota - Irene, Seulgi, Wendy, dan Joy. Yeri bergabung dengan grup ini pada tahun 2015 setelah perilisan "Ice Cream Cake". Grup ini telah membuat pencapaian besar di Gaon Album Chart dengan lagu-lagu seperti "Dumb Dumb", "Russian Roulette", "Feel My Rhythm", dan lainnya.

Baca juga: Rowoon SF9 Pilih Fokus Akting dan Tidak Lanjutkan Karir dengan SF9

Popularitas mereka yang luas di Korea Selatan membawa mereka masuk ke Forbes Korea Power Celebrity untuk tahun 2018 dan 2019. Pada Februari 2020, mereka dinobatkan sebagai grup K-pop paling populer oleh Time dan Billboard. Spotify juga menobatkan mereka sebagai artis K-pop yang paling banyak diputar kelima di seluruh dunia pada Februari 2020.

Saat ini, anggota Red Velvet sedang terlibat dalam kegiatan individu masing-masing. Joy saat ini menjadi pembawa acara acara TV "Animal Farm" bersama Shin Dong-yup dan baru-baru ini tampil sebagai Ahn Ja-Yeong dalam "Once Upon a Small Town" di KakaoTV. Setelah menjadi pembawa acara "SBS Youngstreet", Wendy membuat debut teater resminya dan saat ini membintangi karakter utama "I" dalam musikal "Rebecca" untuk produksi ulang tahun ke-10.

Anggota Yeri baru-baru ini tampil sebagai salah satu pemeran wanita utama dalam seri web "Bitch x Rich" di Wavve sebagai Baek Je-na dan menerima penghargaan sebagai pemenang "Best Idol-Actress" di Brand of the Year Awards 2023. Seulgi baru-baru ini mencuri perhatian saat debut sebagai artis solo dengan EP-nya, "28 Reasons."

Irene menjadi pembawa acara pertamanya dalam seri web realitas berjudul "Irene’s Work & Holiday" pada Agustus 2022, dan baru-baru ini diangkat sebagai muse terbaru untuk merek makeup Korea, 2ªn.

Red Velvet juga akan tampil bersama dalam acara "SMTOWN Live 2023: SMCU PALACE @ Jakarta" pada tanggal 23 September 2023 mendatang.

(Z-9)