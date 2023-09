SM Entertainment Resmi Rilis Mini Album D.O. Exo “Expectation”

D.O. yang merupakan anggota grup K-pop Exo yang dikenal sebagai "King of Vocal," telah merilis mini album terbarunya, Expectation, pada Senin (18/9). Peluncuran ini disertai dengan debut video musik lagu berjudul "Somebody," yang juga menjadi lagu utama dalam mini-album baru D.O. Lagu yang menenangkan dan memiliki groove.

Dalam video musik ini, penyanyi dan aktor asal Korea Selatan itu sekali lagi memperlihatkan kepiawaiannya dalam akting, memerankan seorang videografer yang santai yang jatuh cinta pada seorang bakat tertentu yang diperankan oleh aktris Lee Jae In. Sepanjang video, D.O. membayangkan cara mendekati sang gadis dengan cara yang manis namun halus, dan bagaimana hubungan ini bisa berkembang menjadi hubungan nyata.

Video musik dimulai dengan penyanyi yang bekerja di lokasi syuting film di mana ia bertemu dengan seorang gadis. Sang aktris diminta untuk audisi dalam iklan mendatang, namun tanpa sengaja ia membuat kesalahan dan diminta untuk pergi. Merasa sedih dengan peristiwa tersebut, ia duduk di dekat tangga dan menangis dengan mata membanjir. D.O. atau Kyungsoo muncul pada saat itu dan menghiburnya dengan menawarkan es krim.

Kemudian adegan berubah menjadi mereka pergi berkencan dan semakin dekat satu sama lain. Kembali ke lokasi syuting, dia melepas jaketnya dan meminta tanda tangan sang gadis di kaosnya, yang membuatnya tersentuh.

Selain lagu utama, album ini terdiri dari enam lagu lainnya, yaitu "Wonder," "I Do," "Lost," "Lost" versi akustik, "Ordinary Days," dan "Lost." Setiap lagu mewakili emosi yang berbeda yang mengisahkan kisah cinta dan kehilangan yang indah. Ini memperlihatkan sisi penyanyi yang jarang bisa dilihat oleh para penggemar, dan terlihat bahwa artis ini telah menuangkan perasaannya ke dalam lagu-lagu tersebut dan menyanyikannya dengan gairah yang besar.

Sebuah video animasi untuk lagu "I Do" juga tayang sepekan sebelum album dirilis, dengan lirik yang mencerminkan apresiasi yang mendalam terhadap romansa. Booklet digital yang berisi pesan eksklusif tulisan tangan D.O. kini tersedia di iTunes untuk dibeli oleh para penggemar.

Expectation merupakan comeback solo D.O. setelah dua tahun sejak rilis mini-album pertamanya, Empathy, pada tahun 2021. Baru-baru ini, D.O. ikut membintangi film ilmiah populer berjudul "The Moon."

