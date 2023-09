Noui Rilis Single The Moon Is Not Here

NOUI kembali hadir dengan single baru bertajuk The Moon Is Not Here menggambarkan kehidupan di pandangannya yang kerap penuh keajaiban namun tidak banyak disadari oleh manusia.

Menurut Noui, manusia sering kali memandang keajaiban sebagai sesuatu yang tidak dapat dicapai dan berada di luar dirinya yang menjadi ilusi terbesar dalam hidup.

Dalam keterangan resminya, Selasa (19/9), single The Moon Is Not Here menjadi single pembuka yang disiapkan perempuan berusia 28 tahun itu untuk EP (Extended Playlist) Broder Room yang disiapkan rilis pada akhir 2023.

Single The Moon Is Not Here bisa tercipta berkat kepiawaian Noui merancang kata, selanjutnya ia dibantu oleh Gamaliel sebagai pengarah vokal, dan memproduksinya dengan CVX.

Noui merasa dengan kolaborasi tersebut mereka telah menciptakan karya yang melampaui batas dan genre, menawarkan cita rasa keajaiban yang siap dibagikan kepada dunia.

Hal menarik lainnya dari lagu ini ialah terpilih sebagai salah satu Original Soundtrack (OST) untuk film layar lebar yang akan tayang dalam waktu dekat yaitu Bangku Kosong.

Film yang diarahkan sutradara kondang Monty Tiwa itu akan tayang pada Oktober 2023 dan dengan kehadiran The Moon Is Not Here diharapkan bisa menambah pengalaman baru bagi pendengar Noui.

The Moon Is Not Here kini sudah dapat didengarkan di berbagai digital streaming platform dan menjadi pembuka yang tepat untuk EP Noui selanjutnya Border Room.

Noui sebelumnya dikenal juga sebagai artis cover YouTube dan akhirnya memulai perjalanan karier solonya di 2021 bersama Wonderland Records.

Ia melakukan debut dengan single Everytime We Fall, dan di 2022, ia merilis EP perdananya yang berjudul Innerchild.

Pada 2022 juga dirinya berkesempatan mengisi OST untuk sekuel film horor laris Keramat 2 dengan judul lagu Hometonone. (Ant/Z-1)