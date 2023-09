Halle Berry Sindir Drake karena Gunakan Fotonya Tanpa Izin

AKTRIS Halle Berry mengkritik Drake yang telah menggunakan fotonya tanpa meminja izin terlebih dahulu, untuk mempromosikan lagu terbarunya.

Perempuan berusia 57 tahun tersebut menyindir Drake dalam unggahan Instagram pribadinya.

“Terkadang anda harus menjadi seorang pria yang besar, meskipun jika anda seorang perempuan,” tulis Halle Berry.

Drake diketahui telah merilis single terbaru berjudul Slime You Out. Untuk mempromosikan lagu tersebut, dia mengunggah foto Halle Berry yang terkena tumpahan slime hijau dalam acara Kids' Choice Awards Nickelodeon 2012 dalam Instagram pribadinya.

Halle Berry mengungkapkan sebelumnya pihak Drake telah menghubungi pihaknya. Namun, menurut Halle Berry dia telah menolak penggunaan fotonya yang terkena slime untuk menjadi ajang promosi lagu.

"Pihaknya (Drake) telah menghubungi orang-orang saya dan saya berkata tidak. Saya tidak suka gambar di mana terdapat slime di seluruh wajahku dan dihubungkan dengan lagunya. Tapi dia memilih untuk tetap melakukannya. Anda lihat, itu adalah sikap tidak hormat. Tidak pantas,” tegasnya.

Perlu diketahui, Slime You Out merupakan single kedua dari album kedelapan Drake mendatang, For All the Dogs. Perilisan album itu ditunda hingga 6 Oktober 2023, dari sebelumnya yang dijadwalkan rilis pada 22 September 2023. (Z-3)