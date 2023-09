DPR IAN Rilis Single dan Video Klip So I Danced

MENJELANG perilisan EP Dear Insanity..., bulan depan, musisi Australia keturunan Korea Selatan, DPR IAN merilis single terbarunya berjudul So I Danced lewat The Orchard yang sudah dapat didengarkan di semua platform streaming musik.

Ditulis dan diproduseri oleh IAN sendiri, lagu terbaru IAN diambil dari EP Dear Insanity..., yang akan dirilis pada 6 Oktober 2023 mendatang.

Single So I Danced dirilis setelah kesuksesan single Peanut Butter & Tears, yang ia rilis bulan lalu.

Bernuansa indie-pop, single tersebut dirilis bersamaan dengan video musik penuh warna yang menjadi cuplikan pertama dari semesta yang diberi nama The Other Side.

Video klip Peanut Butter & Tears telah ditonton lebih dari 3.5 juta kali di YouTube hanya dalam sebulan.

"Sebelum MITO, ada Insanity." ujar IAN. "EP Dear Insanity... adalah kisah prequel dari pencipta MITO yaitu Mr Insanity yang pertama muncul di film pendek MIITO. EP ini mengikuti perjalanan IAN di sebuah tempat bak mimpi bernama The Other Side. Dalam perjalanannya di The Other Side, IAN secara perlahan kehilangan kewarasannya sedikit demi sedikit dan ia kemudian berubah menjadi alter ego Mr. Insanity di klimaks cerita ini," ungkap IAN.

Tentang lagu terbarunya, IAN berbagi, "Dalam sederet kejadian yang gila dan mematikan, Insanity dihadapkan dengan pertanyaan tentang apa yang dia rasakan sesungguhnya namun ia mulai menari, pertanda bahwa ia sedang tidak baik-baik saja. Ini menjadi momen pertama Insanity bertemu dengan MITO lewat sederet kejadian di The Other Side."

DPR IAN baru-baru ini menghibur para penggemarnya di Indonesia saat tampil di festival musik Asian Sound Syndicate pada 27 Agustus 2023 lalu di JIEXPO Kemayoran.

Dua musisi ternama Indonesia, Isyana Sarasvati dan Vidi Aldiano, juga mendapatkan kesempatan bertemu dengan IAN di backstage.

Album DPR IAN sebelumnya, Moodswings In To Order, sukses di seluruh dunia dan berhasil debut di nomor #1 pada chart Billboard Heatseekers, #6 pada chart World's Album, dan #7 pada chart Spotify Top Albums Debut Global dan Amerika Serikat.

Ia kemudian diundang untuk tampil di sejumlah festival musik ternama termasuk Coachella, Head in the Clouds New York dan Los Angeles, dan Lollapalooza.

Film pendek MITO, yang disutradarai dan diedit oleh IAN, memamerkan sisi artistiknya dengan gemilang yang ia bawa dalam tur dunianya yang tiketnya sold out dan mengunjungi Amerika Utara, Amerika Latin, Inggris, Eropa, Asia, dan Australia.

Saat ini, Indonesia duduk di posisi #2 dalam daftar negara-negara yang paling sering mendengarkan musiknya. (RO/Z-1)