Vibin' by Doms DJ Volume 3 Gelar Audisi Who wants to be a DJ

PARA disc jockey (DJ) Ibu Kota membanjiri acara Vibin' by Doms DJ volume 3, yang berlangsung di Livet Bar Kemang, Jakarta, Sabtu (10/9).

Kegiatan Vibin' by Doms DJ volume 3 berlangsung hingga malam hari yang menyajikan acara Vibin' Party.

Vibin’ party juga merupakan acara puncak dari mini series Who Wants to be a DJ. Mugitha selaku kontestan yang berhasil menjadi DJ dalam satu bulan di program series who wants to be a dj tampil di dalam pembukaan vibin’ party.

"Kesempatan yang luar biasa untuk bisa berpartisipasi dalam event ini. Banyak ilmu yang juga saya dapat dari para mentor," ujar Mugitha.

Adapun para guest star yang hadir antara lain, DJ Mugitha, Duckhead, DJ Mandela, MC Flo, dan Dj Yudy. Acara ini berlangsung hingga malam hari dengan after party yang sudah menjadi agenda utama 'Vibin' sejak volume pertama.

Sejatinya acara Vibin' by Doms DJ volume 3 telah dimulai sejak siang hari dengan agenda DJ Coaching Clinics yang dihadiri oleh ratusan DJ pemula yang ingin menimba ilmu untuk menjadi DJ Pro.

DJ Yudy selaku founder dari Doms DJ memang ingin menjalin keakraban lebih dengan seluruh pelaku industri DJ. Kesempatan bertatap muka serta bercengkrama sesama profesi DJ terkadang sulit terjadi.

“Kami ingin menciptakan suasana yang lebih akrab dengan sesama disc jockey, mungkin khususnya di Jakarta. Di sini kami tak hanya sekadar mengadakan coaching clinic, tetapi juga berbagi pengalaman,” ujar DJ Yudy.

“Harapannya dengan 'Vibin' by Doms DJ bisa merekatkan tali silaturahim sesama DJ. Semoga dengan acara semacam ini industri musik ini juga terus berkembang,” imbuhnya.

Hampir sama dengan kesuksesan sebelumnya, 'Vibin' Volume 3 kembali menjadi magnet bagi ratusan DJ pemula yang ingin menambah ilmu di dunia per dj an. Dalam sesi coaching clinic, para peserta mendapat ilmu langsung dari DJ Yudy.

“Di Vibin volume ketiga ini, para pesertanya lebih antusias lagi. Mereka benar-benar semangat untuk menekuni industri ini,” ujar Yudy. (Z-6)