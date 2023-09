On the K: O Rayakan 50 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Korea Selatan

KOREA Creative Content Agency (KOCCA Indonesia) menggelar konser virtual bertajuk On the K: O di Main Atrium Korea 360, Lotte Avenue, Jakarta, Minggu (17/9).

Acara tersebut menampilkan beberapa bintang-bintang K-Pop favorit termasuk Secret Number, ONF, The Boyz, dan Taemin.

Regional Director KOCCA Indonesia Kim Young-soo mengatakan, On the K: O sangat dinanti para K-Popers Indonesia. Para penggemar yang datang mengikuti fansign yang sudah ditunggu-tunggu.

"Sebelumnya kami pernah sukses membawakan acara nobar virtual seperti ini juga bertajuk On the K: Taekwon & Assemble di Korea 360, kami berharap para fan sangat senang dengan acara-acara ini," kata Kim dalam keterangan resminya, Senin (17/9).

ON the K: O berlangsung dari pukul 14:00 WIB hingga 18:00 WIB. Dimulai dengan streaming performance Secret Number dan dilanjutkan dengan penampilan ONF, The Boyz, dan Taemin. Para artis-artis top Korea itu membawakan lagu-lagu andalan masing-masing seperti DOXA (Secret Number), Beautiful Beautiful (ONF), Lip Gloss (The Boyz), dan Criminal (Taemin).

Kim menambahkan, “Di tahun ini kami merayakan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Korea Selatan. Kami berharap hubungan ini makin erat kedepannya dan semakin banyak event-event seperti konser, fansign, fanmeet, dan lain-lain”.

Adapun On the K: O disiarkan langsung dari Korea Selatan, Jepang, dan Indonesia. Dari Korea Selatan, acara dipandu oleh Lee Seok-hoon, sementara dari Indonesia sendiri dipandu oleh Brenda Kwan (sesi pertama) dan Jo Serin (sesi kedua).

Di sesi pertama acara itu, penonton diajak untuk bermain K-Pop Quiz dan menonton video flashback 'Annyeong Korea'. Setelah itu, masuk ke sesi kedua, yaitu puncak acara Live Viewing, penonton akan menonton penampilan idola kesayangan mereka dan diakhiri denganfansign bersama Secret Number. (Z-6)