Iwan Fals hingga For Revenge Bakal Meriahkan Festival Ruang Musik di Pontianak

FESTIVAL Ruang Musik yang bekerja sama dengan Showbeast dan Creates merupakan sebuah ajang seni pertunjukan yang menggabungkan seluruh generasi penikmat musik dan akan digela 25 Oktober mendatang di Jl. Rahadi Usman (alun-alun Kapuas) Pontianak, Kalimantan Barat.

Festival ruang musik sendiri dimotori oleh Congkoy Creative sebagai pelaku event organizer yang didominasi oleh anak muda. “Acara ini kami persembahkan juga untuk memperingati HUT kota Pontianak yang ke 252,” kata Founder Festival Ruang Musik Jordi Febriadi..

“Karena spesial memperingati HUT kota Pontianak maka kita datengin performer spesial juga yaitu Iwan Fals, setelah kurang lebih 10 tahun belum menyapa kota Pontianak lagi” imbuhnya.

Iwan Fals memang sudah lama tidak menyapa penggemarnya di Pontianak, diharapkan dengan kehadirannya kali ini dapat mengobati rasa rindu dan kembali menghibur para penggemarnya lewat lantunan lagu-lagu legendarisnya.

Tak hanya Iwan Fals, Festival Ruang Musik juga menghadirkan beberapa musisi yang sedang diminati oleh kalangan generasi milenial seperti For Revenge dan juga grup band yang terbentuk pada tahun 2010 yang masih eksis hingga saat ini yaitu Stand Here Alone.

Festival ruang musik juga akan memberikan kesempatan pada musisi-musisi lokal yang berada di Kalimantan Barat, seperti The Djayas, aldi.nvara dan masih banyak lainnya.

Festival ruang musik sudah membuka penjualan tiket pada akhir Agustus kemarin mulai harga Rp125.000 yang bisa dipesan melalui website idola.io atau bisa cek langsung pada akun Instagram @ruangmusik.festt. (Z-5)