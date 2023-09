Lirik Lagu Blue V BTS dan Terjemahan Bahasa Indonesianya

V BTS merilis video visual hitam-putih yang penuh emosi untuk lagu Blue pada Selasa (12/9). Video dimulai dengan V BTS mengemudikan mobil sambil mengenakan jaket kulit hitam berpayet, kemeja motif cheetah, dan celana jeans hitam.

Setelah mengambil beberapa panggilan telepon, dia akhirnya sampai di tujuannya, sebuah kompleks apartemen, dan mengetuk pintu salah satu unit tanpa hasil. V akhirnya menjadi tidak sabar, menatap seorang petugas pemeliharaan apartemen (yang cepat berpaling) dan kemudian turun tangga gedung, hanya untuk mengulangi proses tersebut sekali lagi.

Lagu Blue menjadi single keempat dari album solo debut V, Layover. Album ini, yang mencakup lagu-lagu seperti Love Me Again, Slow Dancing (dan versi piano-nya), For Us, dan Rainy Days, dirilis pada tanggal 8 September. Dengan rilisnya Layover, V menjadi anggota BTS terakhir yang merilis proyek solo.

Berikut kami bagikan lirik lagu Blue berserta terjemahan Bahasa Indonesianya.

Lirik Lagu Blue dan Terjemahannya

On and on and on

Lagi dan lagi dan lagi

And my love

Dan cintaku

On and on and on

Lagi dan lagi dan lagi

Can we go?

Bisakah kita pergi?

On and on and on

Lagi dan lagi dan lagi

And tomorrow

Dan esok hari

On and on and on

Lagi dan lagi dan lagi



What if I show you

Bagaimana jika aku menunjukkanmu

And make it all new

Dan membuat semuanya menjadi baru

Green, yellow, red, blue

Hijau, kuning, merah, biru

Whatever seems good to you

Apa pun yang kamu rasa bagus untukmu

Darege haru

Seharu ke bulan

Billyeoon byeoldeul

Seperti bintang pinjaman

Neol bone modu

Semua orang melihatmu

But baby you're still blue, blue

Tapi, sayang, kamu masih biru, biru

Blue, blue

Biru, biru

Blue, blue

Biru, biru

Blue, blue

Biru, biru

Blue, blue, blue

Biru, biru, biru

Ah-ah, ah-ah, on and on and on

Ah-ah, ah-ah, lagi dan lagi dan lagi

Ah-ah, ah-ah, on and on and on

Ah-ah, ah-ah, lagi dan lagi dan lagi

Yojeume jaju

Belakangan ini

Naeswineun hansum

Kamu sering menarik napas dalam

It's sinking me too

Ini membuatku tenggelam juga

Da malhaejwo jeonbu

Katakan semuanya padaku itu benar

So swing my way, baby

Berayunlah ke arahku, sayang

And let me close you

Dan biarkan aku mendekat padamu

And feel the world move

Dan merasakan dunia ini berputar

Fly away, fly away

Terbanglah, terbanglah

Blue, blue

Biru, biru

Blue, blue

Biru, biru

Blue, blue

Biru, biru

Blue, blue, blue

Biru, biru, biru

Blue, blue

Biru, biru

Blue, blue

Biru, biru

Blue, blue

Biru, biru

Blue, blue, blue

Biru, biru, biru

Ah-ah, ah-ah, on and on and on

Ah-ah, ah-ah, lagi dan lagi dan lagi

Ah-ah, ah-ah, on and on and on

Ah-ah, ah-ah, lagi dan lagi dan lagi

(Z-10)