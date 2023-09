Ini Jawaban Jefri Nichol dan Syifa Hadju Mengenai Rencana Menikah

AKTOR Jefri Nichol dan Syifa Hadju mengungkapkan jawaban mereka ketika mendapatkan pertanyaan tentang rencana menikah.

Jefri Nichol mengatakan pernah terpikir menikah saat berusia 20 tahun kala menjalin kasih dengan sosok yang menurut dia cocok untuknya.

"Sempat sih umur 20 malah (terpikir nikah). Lagi pacaran sama ini orang, (kayaknya ingin) nikah deh," kata Jefri Nichol, Rabu (13/9).

Pria kelahiran tahun 1999 itu mengatakan sempat terpikir ingin menikah karena merasa cocok dengan pasangan dari sisi obrolan dan penampilan. Jefri Nichol bahkan mengaku sudah sempat mencari rumah untuk ditinggali bersama pasangannya setelah menikah nanti.

Namun, keinginan untuk menikah di usia 20 tahun-an kandas karena hubungan Jefri Nichol dengan sang kekasih hanya bertahan selama tiga bulan.

"Dari obrolan, look, semuanya kayaknya she is the one. Eh, ternyata hubungannya cuma tiga bulan. Sudah sempat cari-cari rumah gitu untuk tinggal bareng (setelah menikah)," ujar Nichol.

Dia lalu berpendapat tentang pentingnya meluangkan waktu untuk bisa mengenal pasangan karena akan bersamanya di sisa hidup.

"Take your time buat kenal sama ini orang karena kamu akan menghabiskan seluruh hidupmu sama dia," tutur dia.

Sementara itu, Syifa mengatakan ingin menikah di usia 25 atau 26 tahun karena berharap jarak usianya dan sang buah hati nantinya tidak terpaut terlampau jauh.

"Aku memang enggak muda-muda banget. Inginnya usia 25 atau 26 lah. Lebih ke akunya yang ingin jarak dengan anakku jangan terlalu jauh. Karena inginnya habis nikah pacaran dulu sama suami," kata dia.

Berbicara lebih jauh tentang pernikahan, Syifa berpendapat pentingnya seseorang siap secara mental dan fisik. Dia mengaku tidak terbayang bila menikah saat berusia semuda semisal 17 tahun, 21 tahun, atau saat ini.

"Aku enggak kebayang berada dalam pernikahan di umur semuda itu. Segala emosi, mental, fisik kayaknya belum siap," kata perempuan kelahiran 2000 itu.

Senada dengan Nichol, Syifa juga berpendapat pentingnya meluangkan waktu untuk mengenal pasangan karena pernikahan bukan kompetisi.

"Take your time-lah, itu bukan sesuatu yang harus diburu-buruin. Bukan kompetisi," kata dia.

Baik Syifa maupun Nichol berpartisipasi dalam film karya sutradara Ody C Harahap berjudul Mohon Doa Restu.

Dalam film itu, Syifa berperan sebagai tokoh bernama Mel dengan sifat pemberani serta ceriwis, sementara Nichol sebagai Satya yang penurut.

Mel dan Satya, yang berteman sejak kecil, dijodohkan orangtua mereka. Film Mohon Doa Restu dijadwalkan tayang di bioskop seluruh Indonesia pada 26 Oktober 2023. (Ant/Z-1)