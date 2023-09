Lagu Seven Jungkook BTS Meraih penghargaan di Ajang MTV VMA 2023

Lagu Seven milik Jungkook BTS ft. Latto berhasil meraih penghargaan Lagu Terbaik Musim Panas di ajang MTV Video Music Awards (VMA) 2023. Penyanyi berusia 26 tahun ini menjadi solois K-pop laki-laki pertama yang meraih prestasi ini untuk kedua kalinya berturut-turut.

Dia juga menjadi artis K-pop pertama dan satu-satunya yang memenangkan penghargaan dalam kategori non-K-pop. Sebelumnya, dia juga memenangkan penghargaan dalam kategori yang sama untuk kolaborasinya dengan Charlie Puth dalam lagu Left and Right.

Fans berbondong-bondong mengungkapkan ucapan selamat mereka kepada anggota BTS ini di media sosial, banyak dari mereka menyebutnya sebagai raja K-pop.

Baca juga: Anti-Hero Bawa Taylor Swift Boyong Empat Piala MTV VMA 2023

Jungkook merilis single solo pertamanya, Seven, pada bulan Juli. Sejak dirilis, lagu yang penuh semangat ini telah mendapatkan lebih dari 200 juta penonton dalam video musiknya di YouTube.

Lagu tersebut juga masuk dalam daftar 10 video musik paling populer dan menduduki peringkat kedua dalam daftar lagu mingguan terpopuler di dunia.

Baca juga: Jungkook BTS Bersemangat Jadi Headliner di Global Citizen Festival 2023

Jungkook berhasil mengalahkan nama-nama besar untuk memenangkan penghargaan tersebut. Mereka yang dinominasikan dalam kategori tersebut termasuk Beyonce (Cuff It), Billie Eilish (What Was I Made For dari Barbie), Doja Cat (Paint the Town Red), Doechii ft. Kodak Black (What It Is-Block Boy), Dua Lipa (Dance the Night dari Barbie), Fifty Fifty (Cupid), Gunna (fukumean), Nicki Minaj dan Ice Spice (Barbie World dengan Aqua dari Barbie).

Dalam kategori yang sama adalah Olivia Rodrigo (Vampire), SZA (Kill Bill), Taylor Swift ft. Ice Spice (Karma), Tomorrow X Together dan Jonas Brothers (Do It Like That), Luke Combs (Fast Car), Troye Sivan (Rush) dan Yng Lvcas & Peso Pluma (La Bebe Remix).

Saat mendekati kemenangannya yang besar, Jungkook membagikan foto dirinya tanpa kaos. Melalui Weverse pada hari Rabu (13/9), Jungkook memposting foto hitam putih dirinya yang berdiri dengan punggung menghadap kamera. Penyanyi itu terlihat berada di dalam gym.

Jungkook mengenakan celana hitam saat ia memamerkan punggungnya yang telanjang. Dia tidak memberi keterangan pada postingannya tetapi hanya menulis 'fotografi'. Merespons foto tersebut, seorang penggemar menulis, "Jungkook, ini apa? Saya tekanan darah tinggi." Sebuah komentar berkata, "Kopi panas keluar dari mulut. Mr. Jeon Jungkook, apa yang sedang terjadi?" Army yang lain ikut berkata, "OMG! Lihat kamu! Sangat seksi! Hari ini bukan ulang tahunku tapi aku menerima hadiah ini."

Pada hari Selasa (12/9), Jungkook terlihat terbang keluar dari Seoul. Fans berbagi di platform media sosial bahwa dia sedang bepergian ke Amerika Serikat untuk VMAs. (Z-10)