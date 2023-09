Laufey Pecahkan Rekor untuk Debut Album Jazz Terbesar di Spotify

ALBUM terbaru musisi, komposer, sekaligus multiinstrumentalis berdarah Islandia-China, Laufey, yang berjudul Bewitched akhirnya dirilis.

Sejak dirilis pada 8 September lalu, album terbaru Laufey telah berhasil mendapatkan lebih dari 5.7 juta streams di Spotify dan berhasil memecahkan rekor baru sebagai debut album jazz terbesar dalam sejarah Spotify.

Single pertama dari album Bewitched, From The Start, telah menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Baca juga: Laufey Umumkan Jakarta Jadi Satu-satunya Kota di Asia yang Gelar A Very Laufey Day

Sejak pertama kali dirilis pada Mei lalu, lagu ini telah mengumpulkan lebih dari 1 juta stream dalam waktu kurang dari 24 jam sejak pertama dirilis dan kini konsisten mengumpulkan 1,75 juta stream per hari di berbagai platform digital, dengan total 120 juta streams secara global sampai hari ini.

Selain itu, From The Start merupakan lagu bergenre jazz yang paling sering diputar di seluruh dunia dan telah mencapai Top 50 di Amerika Serikat dan juga global, serta Top 10 di Viral 50 Spotify di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, Singapura, dan Filipina, serta peringkat Top 20 di Malaysia.

Bersamaan dengan perilisan album terbarunya, Laufey juga melepas visualizer untuk lagu-lagunya termasuk untuk Lovesick, yang merupakan single utama dari album Bewitched.

Baca juga: Laufey Rilis Single California and Me dengan Menggandeng Philharmonia Orchestra

Bewitched mengikuti kesuksesan album perdana Laufey, yang dirilis pada 2022, Everything I Know About Love, yang berhasil mencapai peringkat #1 di chart Alternative New Artist Album Billboard dengan single hitnya, Valentine, yang mencapai peringkat #1 di chat Spotify Jazz.

Jika sebelumnya Everything I Know About Love menampilkan sisi hopeless romantic-nya, pada Bewitched, Laufey memiliki pandangan berbeda yang lebih matang.

Laufey menjelaskan, "Ini adalah album tentang cinta, baik itu cinta kepada seorang teman, kekasih, atau kehidupan itu sendiri. Album pertama juga banyak membahas hal-hal seperti pindah dari rumah masa kecil dan pindah ke kota baru untuk pertama kalinya—menjadi dewasa. Lewat album ini, aku mengalami sedikit lebih banyak dari itu, dan aku menulis tentang keajaiban dalam cinta saat masih muda."

Dalam rangka perilisan albumnya, Laufey juga telah menggelar A Very Laufey Day pada Minggu (10/9) lalu di beberapa kota, antara lain New York, Amsterdam, Los Angeles, Melbourne, Berlin, London, Reykjavik, Mexico City, Sao Paulo, dan Jakarta.

Di hari itu, penggemar Laufey diberikan sebuah itinerary khusus yang dibuat oleh Laufey, dengan penggemar menjalani hari dengan berpakaian ala Laufey sambil mengunjungi beberapa tempat yang sudah direkomendasikan oleh Laufey yang tersebar di kota tersebut.

Semuanya dilakukan sambil mendengarkan beberapa lagu pilihan dari album 'Bewitched'. Laufey juga memberikan sebuah surprise show di Los Angeles pada A Very Laufey Day.

Jakarta adalah satu-satunya kota di benua Asia yang menggelar perayaan ini. Untuk Jakarta, Laufey bekerja sama dengan beberapa partner di antaranya Suasanakopi Blok M yang merilis sebuah coffee can Sprkln' Berry edisi khusus Laufey.

Coffee can edisi Laufey tersebut habis dalam waktu kurang dari 3 jam setelah penjualannya dimulai. Bahkan, penggemar Laufey sudah banyak berdatangan sebelum pukul 10.00.

Laufey juga bekerja sama dengan Photograms Booth untuk merilis 2 frame photobooth edisi Laufey. Para penggemar yang sudah membeli coffee can edisi Laufey di Suasanakopi Blok M mendapatkan voucher Photograms apabila saat memesan mereka menggunakan nama Laufey.

Voucher Photograms tersebut juga habis dalam waktu kurang dari 4 jam. Meski voucher Photograms tersebut habis, penggemar Laufey banyak yang rela untuk mengantri dan membayar untuk tetap bisa mendapatkan photo frame tersebut sepanjang hari.

Beberapa penggemar juga terlihat foto bersama poster Laufey yang terdapat di lantai 1 dan 2 gedung ROW 9 tempat di mana Suasanakopi Blok M dan Photograms berada.

Selain Suasanakopi dan juga Photograms, sebagai pecinta literasi, Laufey juga bekerja sama dengan PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ) sebagai pengelola Taman Literasi Martha C Tiahahu dalam program 'Temukan Aku x Laufey'.

Program ini merupakan bagian dari rangkaian Acara Pesta Literasi di Taman (PELITA) sebagai momentum Hari Literasi Sedunia. Lewat program tersebut, Laufey ikut memberikan hadiah berupa surat yang ia tulis untuk dirinya yang berumur 13 tahun dan juga pembatas buku ke dalam beberapa buku yang dibagikan oleh PT ITJ secara gratis kepada pengunjung taman yang berhasil menyelesaikan tantangan yang diberikan. Program Temukan Aku memiliki antusiasme tinggi dari pecinta Taman Literasi, yang mana seluruh buku yang dibagikan habis serta 100 pembatas buku edisi Laufey yang disiapkan pun juga habis.

Antusiasme untuk Laufey di Indonesia tidak bisa diragukan terutama dengan Jakarta yang kini menduduki peringkat nomor #1 sebagai kota dengan jumlah stream tertinggi untuk Laufey di Spotify secara global. DItambah juga pada Juni lalu, Laufey sukses menghibur penggemarnya di Indonesia untuk pertama kalinya di gelaran Java Jazz Festival 2023. (RO/Z-1)