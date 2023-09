IU Berikan Sentuhan Segar saat Cover Lagu Love Me Again V BTS

TAYANGAN terbaru IU’s Pallete menampilkan V BTS yang jadi bintang tamu di episode 24, Selasa (12/9). Dalam episode tersebut, IU menyanyikan lagu baru V, Love Me Again.

Di berbagai platform online, netizen dengan antusias merespons sejak cuplikan pra-rilis yang unik ditayangkan. Di mana IU tampil dengan luar biasa dalam cover lagu Love Me Again.

Video tersebut menampilkan V yang sangat meresapi musik, bergerak seirama dengan penampilan soulfull IU. V terlihat santai dan mendukung penampilan tersebut, menikmati penampilan live dengan sepenuh hati.

Baca juga: Tampil di Running Man V BTS Dipuji Netizen, Kenapa?

Love Me Again versi IU menghadirkan sentuhan pribadinya pada lagu tersebut dan vokalnya yang seperti malaikat meninggalkan kesan mendalam. V, yang duduk di belakangnya, mengangguk sebagai tanda penghargaan saat penyanyi Eight yang berbakat ini memberi persembahan dengan lagunya sendiri.

Namun, yang menarik perhatian bukan hanya vokal surgawi IU. Reaksi V terhadap nada tinggi yang luar biasa dari IU selama penampilan ini sangat tidak terduga dan penuh kehangatan.

Meskipun V memiliki kemampuan vokal yang khas, dia terlihat benar-benar terkejut dan terpesona oleh interpretasi IU terhadap lagunya.

Baca juga: Suga BTS Sebut V Lambang Idol dalam Acara Suchwita

Dari kejauhan, ekspresi terkejut V sangat jelas terlihat, dan ketika kamera mendekat kepadanya, reaksinya yang tulus terhadap vokal berbakat IU benar-benar tidak bisa disembunyikan. Ketika video tersebut dirilis, para penggemar tidak bisa menahan kegembiraan dan kasih sayang mereka karena melihat tanggapan tulus dan hangat V terhadap vokal IU.

Saat IU mulai bernyanyi, suaranya yang merdu mendalam menyentuh hati ARMY) dan netizen. Meskipun lagu aslinya sudah indah, IU menambahkan sentuhan pribadinya dan warna vokal yang unik, membuat penampilan ini benar-benar istimewa.

Dengan warna vokalnya yang unik, netizen memuji IU dengan komentar-komentar seperti, "luar biasa," "suara IU terdengar luar biasa," "dia sangat bagus dalam menyanyi," "V benar-benar bekerja keras akhir-akhir ini!", dan "saya sangat menantikannya."

Episode yang menampilkan V dirilis pada Selasa (12/9) pukul 18.00 waktu Korea Selatan atau pukul 16.00 WIB. (Z-10)